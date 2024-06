Changsha, China (ots/PRNewswire) -Bit Brother Limited (das "Unternehmen", "wir" oder "Bit Brother") (OTC Pink: BETSF) freut sich bekannt zu geben, dass unsere zweite Kryptowährungs-Mining-Farm in Abilene, Texas, gestartet wurde.Dank der unermüdlichen Anstrengungen des Betriebsteams überwinden wir alle Schwierigkeiten und kommen weiter voran. Standort 2 erfüllte alle Inspektionskriterien und erhielt am 7. Juni 2024 die Betriebserlaubnis. Am 8. Juni 2024 begann das Mining.Basierend auf den Erfahrungen von Standort 1 wird erwartet, dass die erste Gruppe von 1368 S19-Minern am Standort 2 pro Monat 3 BTC produzieren wird. Standort 1 und Standort 2 erreichen zusammen voraussichtlich eine monatliche Produktion von 7 BTC, vorausgesetzt, dass alle Miner normal arbeiten. Der gleichzeitige Betrieb dieser beiden Standorte wird die Mining-Kapazität von Bit Brother auf die nächste Stufe heben.Gerade weil wir festgestellt haben, dass der Investitions- und Bauzyklus von Bitcoin-Mining-Farmen lang ist und zu viele Unwägbarkeiten bestehen, untersucht und bewertet das Management-Team einen besseren Weg für Standort 3, wie das Treuhandmodell.Im Jahr 2024 wird der Kryptowährungs-Mining-Cluster von Bit Brother einen wichtigen Entwicklungsmeilenstein erreichen. Es wird erwartet, dass er explosive Einnahmen generieren wird, da der Bitcoin einen bemerkenswerten Anstieg verzeichnet, und er wird ein solides Fundament für die zukünftige Entwicklung des Unternehmens legen und mehr Rendite für alle Investoren schaffen.Informationen zu Bit Brother LimitedBit Brother Ltd ist ein vielseitiges Unternehmen, das sowohl in China im Geschäftsmanagement als auch in den Vereinigten Staaten in den Bereichen Blockchain und Kryptowährungen tätig ist. Innerhalb der US-Gerichtsbarkeit verwaltet und integriert das Unternehmen strategisch Anlagen für Kryptowährungs-Mining. Mit einem engagierten Team von Fachleuten hat das Unternehmen zwei Mining-Unternehmen erfolgreich ausgebaut und ist zu weiterem Wachstum entschlossen. Weitere Informationen erhalten Sie hier: www.bitbrother.com.Haftungsausschluss für zukunftsgerichtete AussagenDiese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die "zukunftsgerichtete Aussagen" enthalten können. Alle hierin enthaltenen Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen, sind "zukunftsgerichtete Aussagen". Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind häufig an der Verwendung von zukunftsgerichteten Begriffen wie "glaubt", "erwartet" oder ähnlichen Ausdrücken zu erkennen, die bekannte und unbekannte Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die Erwartungen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind, beinhalten sie Annahmen, Risiken und Ungewissheiten, und diese Erwartungen können sich als falsch erweisen. Sie sollten sich nicht in unangemessener Weise auf diese zukunftsgerichteten Aussagen verlassen, die nur zum Zeitpunkt dieser Pressemitteilung Gültigkeit haben. Die tatsächlichen Ergebnisse des Unternehmens können aufgrund einer Vielzahl von Faktoren erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ergebnissen abweichen, einschließlich der Risikofaktoren, die in den regelmäßigen Berichten des Unternehmens erörtert werden, die bei der Securities and Exchange Commission eingereicht werden und auf der Website der SEC (http://www.sec.gov) verfügbar sind. Alle zukunftsgerichteten Aussagen, die dem Unternehmen oder in seinem Namen handelnden Personen zuzuschreiben sind, werden in ihrer Gesamtheit ausdrücklich durch diese Risikofaktoren eingeschränkt. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, diese zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist nach den geltenden Wertpapiergesetzen erforderlich.kim@bitbrother.comKontakt:kim@bitbrother.com View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/betsf-gibt-den-betriebsbeginn-der-zweiten-mining-farm-bekannt-302178012.htmlOriginal-Content von: Bit Brother Limited, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/173153/5806125