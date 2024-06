Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Bank of England hält den Leitzins im Einklang mit den Markterwartungen bei 5,25%, so die Experten von XTB.Die Entscheidung sei nicht einstimmig gewesen: 7 Zentralbanker hätten für eine Beibehaltung der Zinsen und 2 für eine Zinssenkung gestimmt.- BoE erwartet, dass die Inflation in der zweiten Jahreshälfte steigen werde. ...

