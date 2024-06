Eckpunkte zum Lkw-Ladenetz, Kritik an den kommenden Sonderzöllen und die Preisgestaltung an Ladesäulen: Am Rednerpult der BMDV-Ladeinfrastruktur-Konferenz in Berlin sind heute markige Worte gefallen. Ein Beispiel: Die Reichweitenangst werde "aus dem Wortschatz gestrichen" - so gesagt von Verkehrsminister Volker Wissing. Außerdem am Mikro: Johannes Pallasch, Sprecher der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur. In Berlin ist heute das Who-is-Who der ...

Den vollständigen Artikel lesen ...