DJ ZVEI: Deutsche Elektroexporte legen zu

BERLIN (Dow Jones)--Im April 2024 verzeichnete die deutsche Elektro- und Digitalindustrie nach Angaben ihres Branchenverbandes ZVEI ein Exportplus von 7,0 Prozent gegenüber Vorjahr auf 20,3 Milliarden Euro. "Nach etlichen Rückgängen seit der zweiten Jahreshälfte 2023 haben die Branchenausfuhren damit zuletzt wieder zulegen können", sagte ZVEI-Chefvolkswirt Andreas Gontermann. "Die Auslandslieferungen dürften hierbei nicht zuletzt auch von drei zusätzlichen Arbeitstagen im Vergleich zum April 2023 profitiert haben." Im Gesamtzeitraum der ersten vier Monate dieses Jahres lagen die kumulierten Branchenexporte den Angaben zufolge mit 83,4 Milliarden Euro um 1,7 Prozent unter Vorjahr.

Die Importe von elektrotechnischen und elektronischen Produkten nach Deutschland blieben laut ZVEI im April gegenüber Vorjahr unverändert bei 20,5 Milliarden Euro. Von Januar bis einschließlich April summierten sie sich demnach auf 83,9 Milliarden Euro, was einem Minus von 7,4 Prozent entsprach. "Unterm Strich fiel die Elektro-Außenhandelsbilanz damit im bisherigen Jahresverlauf nahezu ausgeglichen aus", so Gontermann. Die Branchenausfuhren in die Eurozone gingen laut ZVEI im April um 3,2 Prozent gegenüber Vorjahr auf 6,4 Milliarden Euro zurück. Mit einer Steigerung um 17,3 Prozent auf 788 Millionen Euro legten demnach insbesondere die Exporte nach Großbritannien zu.

