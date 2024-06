BODØ (dpa-AFX) - Norwegen, Schweden und Finnland wollen einen gemeinsamen militärischen Transportkorridor einrichten. Damit soll militärisches Personal deutlich schneller von norwegischen Häfen nach Schweden und Finnland verlegt werden können, wie am Donnerstag im Rahmen des nordnordischen Verteidigungsgipfels im norwegischen Bodø bekanntgegeben wurde. Die Maßnahme sei eine Reaktion auf die Notwendigkeit, Streitkräfte über Landgrenzen hinweg verlegen zu können. Die Strecke werde durch Nordnorwegen, Nordschweden und Nordfinnland verlaufen.

"Wir können jetzt, da wir alle in der Nato sind, auf ganz andere Weise zusammenarbeiten, um uns gegenseitig zu verteidigen", sagte der norwegische Ministerpräsident Jonas Gahr Støre auf einer Pressekonferenz. In der Vergangenheit habe der Norden bei der Planung des Transports von militärischem Personal und Ausrüstung von Norden nach Süden gedacht. "Jetzt werden wir auch mehr in West-Ost-Richtung denken", sagte Støre.

Schweden und Finnland hatten 2022 nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine die Mitgliedschaft in der Nato beantragt. Im April vergangenen Jahres wurde Finnland 31. Mitglied im Bündnis, Schwedens Mitgliedschaft folgte am 7. März nach einer fast zweijährigen Hängepartie./mee/DP/ngu