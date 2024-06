Frankfurt am Main (ots) -Das Customer Intelligence Unternehmen Acxiom bringt Acxelerate auf den Markt, ein Paket mit professionellen Cloud-Services für Google Cloud. Die Pakete können den Einstieg in die Google Cloud beschleunigen und Unternehmen dabei unterstützen, in kurzer Zeit ein vernetztes Daten-Ökosystem aufzubauen.In der heutigen schnelllebigen stark digital geprägten Zeit stehen Unternehmen vor der Herausforderung, Daten effektiv zu nutzen, um Entscheidungen zu treffen und Customer Experiences zu verbessern. Mit Acxelerate, Acxioms Professional Services in der Google Cloud, erhalten Kunden Zugang zu einer umfassenden Suite, die die Lösungen aus der Google Cloud mit der Expertise von Acxiom verbindet. Damit können Daten datenschutzkonform in wirkungsvolle Geschäftsergebnisse übertragen werden.Die Professional Services von Acxiom in der Google Cloud erfüllen die Anforderungen moderner Marketer und umfassen eine Reihe von Angeboten:1. Datenumwandlung und -integration: Definieren und Integrieren von unterschiedlichen Datenquellen sowie Umwandlung von Rohdaten in strukturierte, umsetzbare Erkenntnisse.2. Analytik und maschinelles Lernen: Nutzung fortschrittlicher Analyse- und maschineller Lerntechniken, um wertvolle Erkenntnisse zu gewinnen und fundierte Entscheidungen zu treffen.3. Zielgruppensegmentierung und Targeting: Identifizieren und Segmentieren von Zielgruppen, um personalisierte Marketingkampagnen und Kundenbindung zu verbessern.4. Erfolgsmessung und Berichterstattung: Wichtige KPIs nachverfolgen und umfassende Berichte zusammenstellen, um die Wirksamkeit von Marketingkampagnen zu messen.5. Integrationsdienste: Interoperabilität im vernetzten Datenökosystem schaffen, damit alle notwendigen Informationen vorliegen, die fürs Marketing notwendig sind.Eric Heiliger, VP Strategic Growth EMEA bei Acxiom, dazu: "Daten können eine entscheidende Rolle für den Geschäftserfolg spielen. Mit Acxelerate stellen wir ein leistungsfähiges Toolkit zur Verfügung, mit dem Unternehmen das volle Potenzial ihrer Daten ausschöpfen und den Weg zu datengetriebenem Marketing ebnen können."Weitere Informationen zu Acxelerate finden Sie unter: https://www.acxiom.de/acxelerate/Über AcxiomAcxiom arbeitet mit den weltweit führenden Unternehmen zusammen, um Customer Intelligence zu schaffen und datengetriebene Marketing Experiences zu ermöglichen, die für Menschen und Unternehmen einen Mehrwert schaffen. Als Experte für Identity, verantwortungsvollen Umgang mit Daten, Cloud-basiertes Kundendatenmanagement und Analyselösungen sorgt Acxiom dafür, dass das komplexe Marketing-Ökosystem funktioniert, indem es Customer Intelligence überall dort einsetzt, wo Marken und Kunden in Kontakt kommen. Acxiom hilft Unternehmen, Menschen wirklich zu verstehen und relevante und respektvoll gestaltete Customer Experiences zu entwickeln, sodass Menschen bereit sind, neue Marken zu entdecken und diesen treu zu bleiben. Seit mehr als 50 Jahren unterstützt Acxiom Unternehmen dabei, mehr Kunden zu gewinnen, diese dauerhaft zu binden und Wachstum zu generieren. Acxiom hat Niederlassungen in den USA, Großbritannien, China, Polen und Deutschland. Acxiom ist eine eingetragene Marke von Acxiom LLC und gehört zur Interpublic Group of Companies, Inc. (IPG). Weitere Informationen finden Sie unter Acxiom.de.Pressekontakt:markengold PR GmbHAnja Wiebensohn / Franziska NaumannTorstraße 107, 10119 BerlinTel.: +49(0)30 / 219 159-60Acxiom@markengold.deOriginal-Content von: Acxiom, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/146705/5806185