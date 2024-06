Chicago (ots/PRNewswire) -Neue Erweiterungen ermöglichen Social Media- und Marketing-Teams einen hervorragenden Kundenservice über alle Plattformen hinwegBrandwatch, der Marktführer im Bereich Social Media Intelligence, stellt Case Management innerhalb seiner Social Media Suite vor. Diese innovative Funktion ermöglicht es Unternehmen, vom Community-Management zu einer umfassenden Kundenbetreuung überzugehen, die tiefere Kundenbeziehungen fördert und die Markentreue stärkt.Das neue Case Management von Brandwatch verändert die Art und Weise, wie Social-Media-Manager, Community-Manager und Kundenbetreuungsteams Serviceanfragen bearbeiten. Mit der Fähigkeit, Kundenanfragen nahtlos in umsetzbare Fälle umzuwandeln, versetzt Brandwatch Teams in die Lage, außergewöhnliche Kundenbetreuung in der für Social Media nötigen zu liefern.Verbesserte Kundenbetreuung mit erweiterten FunktionenDie Einführung von Case Management bietet Brandwatch-Nutzern mehrere große Vorteile:- Mühelose Fallerstellung: Konvertieren Sie Social-Media-Nachrichten ganz einfach in verfolgbare Fälle mit allen relevanten Informationen für eine effiziente Lösung.- Verbesserte Teamzusammenarbeit: Nahtlose Zusammenarbeit im Team mit Funktionen, die es einfach machen, Fälle zuzuweisen, Aufgaben zu delegieren und alle Beteiligten auf dem Laufenden zu halten.- KI-gestützte Assistenz: Verbessern Sie die Reaktionszeiten Ihrer Kunden mit Iris, der KI-Schreibassistentin von Brandwatch, die relevante und markengerechte Antworten auf Kundenanfragen vorschlägt.- Umfassende Fallübersicht: Sehen Sie alle relevanten Informationen auf einen Blick, mit einer umfassenden Fallübersicht, unterstützt durch KI-basierte Lösungen, um zu vermeiden, dass Anfragen verpasst werden, und klare, zeitnahe Antworten zu gewährleisten."Social Media hat sich zu einem besonders wichtigen Kontaktpunkt für den Kundenservice entwickelt", sagt Michael Amsinck, Chief Product Officer. "Kunden erwarten zunehmend schnelle und personalisierte Antworten auf ihre Anfragen auf Social-Media-Plattformen. Mit Case Management rüsten wir Marken mit den Tools aus, die sie brauchen, um nicht nur zuzuhören und zu reagieren, sondern um die gesamte Customer Care Journey in den sozialen Medien zu beherrschen."Brandwatch hat es sich zur Aufgabe gemacht, Marken näher an ihre Kunden zu bringen und ihnen zu helfen, in der sich entwickelnden digitalen Landschaft erfolgreich zu sein. Mit der Einführung von Case Management versetzt Brandwatch Unternehmen in die Lage, ihre Abläufe mit Effizienz und Präzision zu skalieren und zu verfeinern.Weitere Informationen über Brandwatch Case Management und die Social Media Suite von Brandwatch finden Sie unter Brandwatch.com.Informationen zu CisionCision ist der weltweit führende Anbieter von Consumer- und Media-Intelligence, Engagement- und Kommunikationslösungen. Wir geben Experten in den Bereichen PR und Unternehmenskommunikation, Marketing und Social Media die erforderlichen Tools an die Hand, um in der datengestützten Welt von heute bestehen zu können. Unsere tiefgreifenden Fachkenntnisse, exklusiven Datenpartnerschaften und preisgekrönten Produkte, darunter CisionOne, Brandwatch und PR Newswire, ermöglichen es mehr als 75.000 Unternehmen und Organisationen, darunter 84 % der Fortune 500, zu sehen und gesehen zu werden, zu verstehen und verstanden zu werden von den Zielgruppen, die für sie am wichtigsten sind.CisionPR@cision.comKontakt:Für Medienanfragen kontaktieren Sie bitte:Cision Public RelationsCisionPR@cision.comFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2441921/Cision_Brandwatch_Case_Management_Launch.jpgLogo - https://mma.prnewswire.com/media/2075643/cisionlogo.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/brandwatch-dringt-mit-der-einfuhrung-von-case-management-in-den-bereich-der-social-media-kundenbetreuung-vor-302176109.htmlOriginal-Content von: Cision Ltd., übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/161701/5806184