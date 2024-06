Nach dem börsenfreien Mittwoch haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag nahtlos an die jüngste Rekordjagd angeknüpft. Im frühen Handel verzeichneten der marktbreite S&P 500 und der von Tech-Aktien dominierte Nasdaq100 neue Höchstmarken. Ein gutes Umfeld für Tech-Titel wie die Coinbase-Papiere. So holen Trader jetzt 114 Prozent raus.

Den vollständigen Artikel lesen ...