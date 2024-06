München (ots) -Am Sonntag, 23. Juni 2024, um 18:00 Uhr im Ersten sowie vorab auf tagesschau24 und tagesschau.deBei der Europawahl hat die SPD mit 13,9 Prozent der Stimmen einen neuen Tiefpunkt erreicht. In der Fraktion regt sich Widerstand gegen den Kurs von Olaf Scholz. Und während die Partei das schwache Wahlergebnis aufarbeiten muss, laufen zugleich die finalen Haushaltsverhandlungen in der Ampel. Die Frage um die Schuldenbremse nagt am ohnehin schon schwierigen Verhältnis der Koalition.Wie will Olaf Scholz seine Partei und die Koalition zusammenhalten? Mit welchen Themen will er Wählerinnen und Wähler zurückgewinnen? Und wie will er das Debakel um die Schuldenbremse und den Haushalt für 2025 lösen?Markus Preiß, Studioleiter und Chefredakteur Fernsehen im ARD-Hauptstadtstudio, begrüßt Bundeskanzler Olaf Scholz am Sonntag, den 23. Juni, im ARD-Sommerinterview im "Bericht aus Berlin". Die Aufzeichnung wird um 18:00 Uhr im Ersten ausgestrahlt sowie vorab auf tagesschau24 und tagesschau.de zu sehen sein.Die Sendung ist eine Produktion des ARD-Hauptstadtstudios und wird im ARD Text auf Seite 150 live untertitelt.Im Online-Format "Frag selbst!" können Userinnen und User ihre Fragen an Bundeskanzler Olaf Scholz im Netz stellen. Die Fragen des Publikums erreichen die Redaktion auf den Kanälen von "Tagesschau" und "Bericht aus Berlin" bei Instagram, Facebook, Twitter und YouTube sowie per E-Mail an frag-selbst@tagesschau.de. Die Antworten gibt es ab 11:00 Uhr live auf dem YouTube-Kanal der tagesschau und jetzt neu: auf dem Twitch-Kanal der ARD.Weitere Sendetermine der ARD-Sommerinterviews im "Bericht aus Berlin" sonntags um 18:00 Uhr im Ersten:7. Juli 2024: Tino Chrupalla (AfD)14. Juli 2024: Friedrich Merz (CDU)28. Juli 2024: Christian Lindner (FDP)11. August 2024: Lars Klingbeil (SPD)18. August 2024: Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN)25. August 2024: Markus Söder (CSU)Redaktion: Moritz RödlePressekontakt:ARD-Hauptstadtstudio, Kommunikation, Tel.: 030/2288 1100,E-Mail: presse@ard-hauptstadtstudio.deOriginal-Content von: ARD Das Erste, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/6694/5806212