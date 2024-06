Nach dem Entscheid der Schweizerischen Nationalbank (SNB), den Leitzins zum zweiten Mal in Folge zu senken, spricht Präsident Thomas Jordan an der Medienkonferenz nach der Sitzung vom Donnerstag über die Inflation und die politischen Aussichten. Die wichtigsten Zitate Der Inflationsdruck hat nachgelassen. Der Schweizer Franken hat in den letzten Wochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...