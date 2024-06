Paris / London - Europas Aktienmärkte haben am Donnerstag die am Vortag unterbrochene Erholung wieder aufgenommen. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stieg um 1,27 Prozent auf 4947,73 Punkte. Zur Wochenmitte hatte der Index noch nachgegeben. Ein Händler vermutete, dass Investoren sich mit den Aktienkäufen bereits für den sogenannten grossen Verfall an den Derivatebörsen positioniert haben könnten. Dort laufen am Freitag Terminkontrakte und Optionen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...