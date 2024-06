Wie Westlake Corporation (NYSE: WLK) heute mitteilte, ist das Europageschäft von Westlake Epoxy mit der Gold Medal 2024 von EcoVadis ausgezeichnet worden. Damit gehört Westlake Epoxy zu den besten 5 der Unternehmen in der chemischen Industrie, die diese renommierte Anerkennung von EcoVadis erhalten haben. EcoVadis ist der weltweit größte und vertrauenswürdigste Anbieter von Nachhaltigkeitsbewertungen für Unternehmen und evaluiert die Performance von Unternehmen im Bereich der sozialen Verantwortung (CSR) anhand von internationalen Standards wie der Global Reporting Initiative, dem Global Compact der Vereinten Nationen und ISO 26000.

Mit der Verleihung des Gold Medal-Status würdigt EcoVadis die überragende Leistung des Europageschäfts von Westlake Epoxy in den Bereichen Umwelt, Arbeit und Menschenrechte, Ethik und nachhaltige Beschaffung. In allen Kategorien erreichte Westlake Epoxy im Jahr 2024 insgesamt 75 von 100 zu vergebenden Punkten und lag mit seiner Performance im 97. Perzentil der Unternehmen aus der chemischen Industrie (Basischemikalien, Düngemittel und Stickstoffverbindungen, Kunststoffe und synthetischer Kautschuk). Die EcoVadis-Ratings helfen Kunden, Investoren und Stakeholdern, die CSR-Leistungen ihrer Partner zu bewerten und zu vergleichen.

"Nachhaltigkeit bildet das Fundament der Strategie von Westlake Epoxy, auf die unser Betrieb und unser Produktangebot ausgerichtet ist", erklärt Dr. Karl-Martin Schellerer, Senior Vice President Europa und Asien. Das Gold-Rating von EcoVadis bestätigt unser Engagement für eine nachhaltige Gegenwart und Zukunft, im Einklang mit unserer Mission "Enhancing Your Life Every Day". Wir nutzen das weithin anerkannte Bewertungssystem, um Einblicke in unsere Stärken und Möglichkeiten zu gewinnen und dafür zu sorgen, dass unsere Werkstoffe und technischen Lösungen für unsere Kunden unverzichtbar bleiben. Gleichzeitig sind wir dem Ziel verpflichtet, ihre künftigen Bedürfnisse zu erfüllen und Bereiche für Verbesserungen zu identifizieren."

Als weltweit führender Hersteller von Epoxidharzen, Modifikatoren und Aushärtungsmitteln für Hochleistungswerkstoffe liefert Westlake Epoxy Lösungen für zahlreiche Branchen wie Luft- und Raumfahrt, Automobil, Hoch- und Tiefbau, Verbundwerkstoffe und Windenergie, Elektronik, Elektrogeräte sowie Schiffs- und Schutzbeschichtungen.

Westlake ist ein weltweiter Hersteller und Lieferant von Werkstoffen und innovativen Produkten, die das tägliche Leben verbessern. Mit Hauptsitz in Houston, US-Bundesstaat Texas, und Niederlassungen in Asien, Europa und Nordamerika liefern wir die Bausteine für lebenswichtige Lösungen, die von der Baubranche über die Verpackungsindustrie und das Gesundheitswesen bis hin zur Automobil- und Konsumgüterindustrie reichen. Nähere Informationen unter www.westlake.com.

