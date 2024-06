In wenigen Tagen endet die diesjährige Spargelsaison, teilt die Landwirtschaftskammer Nordrhein-Westfalen mit. Am Johannistag, dem 24. Juni, ist Spargelsilvester. Dann beenden die Spargelanbauerinnen und -anbauer ihre Ernte, mit der sie in diesem Jahr zufrieden sind. Foto © Landwirtschaftskammer NRW Das Wetter während der Saison war für den Spargel...

Den vollständigen Artikel lesen ...