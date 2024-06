ETF geschenkt!: Gerd Kommer ETF feiert sein einjähriges Jubiläum

Anzeige / Werbung Möchten Sie Ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen? Dann ist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF genau richtig und zum Jubiläum gibt es sogar 3 ETF-Anteile geschenkt! Der bessere MSCI World: Global investieren leicht gemacht mit dem Gerd-Kommer-ETF Möchten Sie Ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen und dabei von einem innovativen, global diversifizierten ETF profitieren? Dann ist der L&G Gerd Kommer Multifactor Equity UCITS ETF genau richtig für Sie! Pünktlich zum einjährigen Jubiläum können wir auf eine beeindruckende Erfolgsgeschichte zurückblicken. Beeindruckende Performance im ersten Jahr Seit seiner Auflegung im Juni 2023 hat der Gerd-Kommer-ETF eine bemerkenswerte Performance gezeigt und eine Rendite von 18,02% erzielt?. Diese starke Performance unterstreicht die Vorteile seines einzigartigen Ansatzes und zeigt, dass der ETF eine attraktive Alternative zu etablierten Indizes wie dem MSCI World darstellt. Was macht den Gerd-Kommer-ETF so besonders? Der Gerd-Kommer-ETF ist ein All-Cap- und All-World-ETF, der in zwei Varianten verfügbar ist: thesaurierend (WKN: WELT0A) und ausschüttend (WKN: WELT0B). Mit jährlichen Kosten von nur 0,50 Prozent der Anlagesumme ist er nicht nur kosteneffizient, sondern bietet auch eine umfassende globale Diversifikation. Im Vergleich zu anderen globalen ETFs wie dem MSCI World, MSCI ACWI oder FTSE All-World, geht der Gerd-Kommer-ETF einen Schritt weiter: Er integriert Schwellenländer und Small Caps und verwendet eine innovative Ländergewichtungsmethode. Diese Methode gewichtet Länder zu 50 Prozent nach ihrer Marktkapitalisierung und zu 50 Prozent nach ihrer Wirtschaftsleistung. Dadurch werden Klumpenrisiken reduziert, wie sie etwa beim MSCI World auftreten können?. Nachhaltigkeit und Diversifikation Der ETF umfasst rund 5.000 Einzeltitel, wobei das Maximalgewicht pro Unternehmen auf 1 Prozent begrenzt ist, um Konzentrationsrisiken zu vermeiden. Durch optimiertes Sampling werden etwa 3.500 Einzeltitel ausgewählt, was die Transaktionskosten niedrig hält. Der zugrunde liegende Index schließt Unternehmen mit hoher Treibhausgasintensität aus und berücksichtigt wesentliche Nachhaltigkeitsstandards, ohne die Diversifikation oder Renditeerwartung zu beeinträchtigen?. Der Kopf hinter dem ETF: Dr. Gerd Kommer Hinter diesem innovativen ETF steht Dr. Gerd Kommer, der Gründer der Gerd Kommer Invest GmbH. Mit seiner umfassenden Erfahrung im institutionellen Asset Management und Firmenkundenkreditgeschäft bringt er das nötige Fachwissen mit, um Ihnen eine solide und nachhaltige Anlagelösung zu bieten. Warum der Gerd-Kommer-ETF? Der Gerd-Kommer-ETF ist nicht nur eine smarte Wahl für Ihr Weltportfolio, sondern bietet auch eine attraktive Möglichkeit, von einem Jahr bewährter Leistung zu profitieren. Egal ob Sie Ihre Geldanlage selbst in die Hand nehmen oder nach einer nachhaltigen und diversifizierten Investmentlösung suchen - dieser ETF könnte genau das Richtige für Sie sein. Entdecken Sie den Gerd-Kommer-ETF und erleben Sie, wie globales Investieren leicht gemacht wird. Feiern Sie mit uns das einjährige Jubiläum dieses innovativen ETFs und sichern Sie sich drei ETF-Anteile kostenlos. Enthaltene Werte: IE000FPWSL69,IE0001UQQ933

