InterContinental Hotels Group PLC Announces Transaction in Own Shares - June 21

The Company announces that on 20 June 2024 it purchased the following number of its ordinary shares of 20340/399 pence each through Goldman Sachs International ("GSI") on the London Stock Exchange in accordance with the authority granted by shareholders at the Company's Annual General Meeting on 3 May 2024 (the "Purchase"). The Purchase was effected pursuant to instructions issued by the Company on 20 February 2024, as announced on 20 February 2024.

Date of purchase: 20 June 2024 Aggregate number of ordinary shares purchased: 16,471 Lowest price paid per share: £ 82.2200 Highest price paid per share: £ 83.0600 Average price paid per share: £ 82.7845

The Company intends to cancel the purchased shares.

Following the above transaction, the Company has 161,687,045 ordinary shares in issue (excluding 7,006,782 held in treasury).

A full breakdown of the individual purchases by GSI is included below.

Enquiries to:

InterContinental Hotels Group PLC:

Investor Relations: Stuart Ford (+44 (0)7823 828 739); Aleksandar Milenkovic (+44 (0)7469 905 720); Joe Simpson (+44 (0)7976 862 072)

Media Relations: Mike Ward (+44 (0)7795 257 407)

Schedule of Purchases

Shares purchased: 16,471 (ISIN: GB00BHJYC057)

Date of purchases: 20 June 2024

Investment firm: GSI

Aggregated information:

London Stock Exchange Cboe BXE Cboe CXE Turquoise Number of ordinary shares purchased 16,471 Highest price paid (per ordinary share) £ 83.0600 Lowest price paid (per ordinary share) £ 82.2200 Volume weighted average price paid(per ordinary share) £ 82.7845

Detailed information:

Transaction Date Time Time Zone Volume Price (GBP) Trading Venue Transaction ID 20/06/2024 09:41:00 BST 84 82.5600 XLON 1016224301452160 20/06/2024 09:41:26 BST 84 82.5200 XLON 1016224301452201 20/06/2024 09:43:43 BST 84 82.5000 XLON 1016224301452276 20/06/2024 09:44:28 BST 84 82.5000 XLON 1016224301452317 20/06/2024 09:44:50 BST 34 82.4600 XLON 1016224301452325 20/06/2024 10:10:21 BST 42 82.6800 XLON 1016224301455006 20/06/2024 10:10:24 BST 40 82.6200 XLON 1016224301455017 20/06/2024 10:12:19 BST 39 82.5400 XLON 1016224301455126 20/06/2024 10:12:58 BST 38 82.5600 XLON 1016224301455153 20/06/2024 10:15:02 BST 42 82.5200 XLON 1016224301455457 20/06/2024 10:26:26 BST 74 82.4400 XLON 1016224301456013 20/06/2024 10:26:34 BST 39 82.3800 XLON 1016224301456019 20/06/2024 10:29:34 BST 40 82.3600 XLON 1016224301456156 20/06/2024 10:33:01 BST 59 82.3800 XLON 1016224301456343 20/06/2024 10:46:03 BST 72 82.4200 XLON 1016224301456962 20/06/2024 10:46:55 BST 59 82.3800 XLON 1016224301456991 20/06/2024 10:49:20 BST 59 82.3400 XLON 1016224301457054 20/06/2024 10:49:53 BST 54 82.3200 XLON 1016224301457069 20/06/2024 10:51:08 BST 48 82.3400 XLON 1016224301457118 20/06/2024 10:55:55 BST 45 82.3200 XLON 1016224301457228 20/06/2024 10:58:51 BST 62 82.2800 XLON 1016224301457389 20/06/2024 11:00:16 BST 59 82.3400 XLON 1016224301457459 20/06/2024 11:04:37 BST 59 82.3000 XLON 1016224301457656 20/06/2024 11:11:42 BST 50 82.3400 XLON 1016224301458489 20/06/2024 11:12:13 BST 48 82.3600 XLON 1016224301458519 20/06/2024 11:12:38 BST 48 82.3600 XLON 1016224301458541 20/06/2024 11:14:08 BST 40 82.3000 XLON 1016224301458608 20/06/2024 11:14:08 BST 7 82.3000 XLON 1016224301458609 20/06/2024 11:17:03 BST 3 82.2400 XLON 1016224301458731 20/06/2024 11:17:03 BST 1 82.2400 XLON 1016224301458732 20/06/2024 11:17:03 BST 35 82.2400 XLON 1016224301458733 20/06/2024 11:20:38 BST 37 82.2200 XLON 1016224301458860 20/06/2024 11:26:40 BST 43 82.4000 XLON 1016224301459068 20/06/2024 11:28:56 BST 84 82.4800 XLON 1016224301459164 20/06/2024 11:32:06 BST 65 82.4200 XLON 1016224301459752 20/06/2024 11:32:06 BST 19 82.4200 XLON 1016224301459753 20/06/2024 11:35:50 BST 84 82.4200 XLON 1016224301459872 20/06/2024 11:38:44 BST 2 82.3600 XLON 1016224301459941 20/06/2024 11:38:44 BST 43 82.3600 XLON 1016224301459942 20/06/2024 11:42:29 BST 49 82.3200 XLON 1016224301460109 20/06/2024 11:44:30 BST 84 82.5000 XLON 1016224301460172 20/06/2024 11:45:31 BST 76 82.5000 XLON 1016224301460301 20/06/2024 11:51:55 BST 84 82.4600 XLON 1016224301460786 20/06/2024 12:06:11 BST 84 82.4800 XLON 1016224301461436 20/06/2024 12:11:34 BST 84 82.5600 XLON 1016224301461906 20/06/2024 12:17:36 BST 1 82.5600 XLON 1016224301462060 20/06/2024 12:17:36 BST 83 82.5600 XLON 1016224301462061 20/06/2024 12:20:23 BST 84 82.6400 XLON 1016224301462155 20/06/2024 12:21:10 BST 84 82.7000 XLON 1016224301462287 20/06/2024 12:22:02 BST 24 82.6400 XLON 1016224301462347 20/06/2024 12:22:02 BST 48 82.6400 XLON 1016224301462348 20/06/2024 12:22:02 BST 12 82.6400 XLON 1016224301462349 20/06/2024 12:26:22 BST 84 82.7600 XLON 1016224301462495 20/06/2024 12:32:34 BST 84 82.7600 XLON 1016224301462683 20/06/2024 12:33:32 BST 84 82.7200 XLON 1016224301462698 20/06/2024 12:35:27 BST 6 82.7200 XLON 1016224301462780 20/06/2024 12:35:27 BST 66 82.7200 XLON 1016224301462781 20/06/2024 12:37:16 BST 84 82.6800 XLON 1016224301462859 20/06/2024 12:52:15 BST 75 82.7000 XLON 1016224301463430 20/06/2024 12:52:35 BST 75 82.6600 XLON 1016224301463453 20/06/2024 13:00:09 BST 19 82.7000 XLON 1016224301463645 20/06/2024 13:00:09 BST 21 82.7000 XLON 1016224301463646 20/06/2024 13:00:09 BST 1 82.7000 XLON 1016224301463647 20/06/2024 13:00:30 BST 84 82.8200 XLON 1016224301463839 20/06/2024 13:00:35 BST 84 82.8200 XLON 1016224301463908 20/06/2024 13:00:36 BST 45 82.7800 XLON 1016224301463914 20/06/2024 13:00:36 BST 39 82.7800 XLON 1016224301463915 20/06/2024 13:03:35 BST 68 82.8400 XLON 1016224301464228 20/06/2024 13:06:00 BST 74 82.8800 XLON 1016224301464458 20/06/2024 13:06:57 BST 68 82.8800 XLON 1016224301464565 20/06/2024 13:10:10 BST 74 82.8400 XLON 1016224301464772 20/06/2024 13:11:20 BST 67 82.8800 XLON 1016224301464841 20/06/2024 13:11:20 BST 15 82.8800 XLON 1016224301464842 20/06/2024 13:15:05 BST 82 82.8200 XLON 1016224301464906 20/06/2024 13:15:05 BST 83 82.7800 XLON 1016224301464919 20/06/2024 13:15:07 BST 11 82.7400 XLON 1016224301464922 20/06/2024 13:15:07 BST 33 82.7400 XLON 1016224301464923 20/06/2024 13:15:07 BST 15 82.7400 XLON 1016224301464924 20/06/2024 13:18:35 BST 45 82.7400 XLON 1016224301465060 20/06/2024 13:18:35 BST 22 82.7400 XLON 1016224301465061 20/06/2024 13:19:29 BST 45 82.7000 XLON 1016224301465091 20/06/2024 13:20:00 BST 29 82.7000 XLON 1016224301465103 20/06/2024 13:20:00 BST 10 82.7000 XLON 1016224301465104 20/06/2024 13:20:07 BST 60 82.6600 XLON 1016224301465119 20/06/2024 13:25:36 BST 59 82.6600 XLON 1016224301465261 20/06/2024 13:29:28 BST 49 82.7200 XLON 1016224301465958 20/06/2024 13:30:33 BST 54 82.6800 XLON 1016224301466043 20/06/2024 13:32:18 BST 1 82.6200 XLON 1016224301466207 20/06/2024 13:32:23 BST 36 82.6200 XLON 1016224301466214 20/06/2024 13:32:23 BST 8 82.6200 XLON 1016224301466215 20/06/2024 13:34:19 BST 46 82.6200 XLON 1016224301466308 20/06/2024 13:39:06 BST 82 82.6800 XLON 1016224301466588 20/06/2024 13:40:53 BST 39 82.6600 XLON 1016224301466626 20/06/2024 14:00:01 BST 72 82.6400 XLON 1016224301467386 20/06/2024 14:00:01 BST 9 82.6400 XLON 1016224301467387 20/06/2024 14:01:31 BST 42 82.6000 XLON 1016224301467479 20/06/2024 14:04:16 BST 8 82.6600 XLON 1016224301467566 20/06/2024 14:04:16 BST 1 82.6600 XLON 1016224301467567 20/06/2024 14:04:16 BST 35 82.6600 XLON 1016224301467568 20/06/2024 14:05:01 BST 44 82.6200 XLON 1016224301467593 20/06/2024 14:09:16 BST 38 82.5800 XLON 1016224301467688 20/06/2024 14:25:17 BST 42 82.5800 XLON 1016224301468408 20/06/2024 14:29:49 BST 15 82.5800 XLON 1016224301468530 20/06/2024 14:29:49 BST 27 82.5800 XLON 1016224301468531 20/06/2024 14:32:11 BST 42 82.5400 XLON 1016224301468594 20/06/2024 14:36:07 BST 43 82.5600 XLON 1016224301469045 20/06/2024 14:38:18 BST 43 82.6000 XLON 1016224301469199 20/06/2024 14:43:09 BST 70 82.6400 XLON 1016224301469491 20/06/2024 14:43:09 BST 9 82.6400 XLON 1016224301469492 20/06/2024 14:47:08 BST 63 82.6800 XLON 1016224301469745 20/06/2024 14:50:42 BST 11 82.6800 XLON 1016224301469995 20/06/2024 14:50:42 BST 59 82.6800 XLON 1016224301469996 20/06/2024 14:57:04 BST 17 82.6800 XLON 1016224301470405 20/06/2024 14:57:04 BST 67 82.6800 XLON 1016224301470406 20/06/2024 14:58:02 BST 54 82.6400 XLON 1016224301470443 20/06/2024 15:01:29 BST 54 82.6600 XLON 1016224301470596 20/06/2024 15:08:51 BST 12 82.7200 XLON 1016224301471030 20/06/2024 15:08:51 BST 38 82.7200 XLON 1016224301471031 20/06/2024 15:16:05 BST 60 82.7000 XLON 1016224301471358 20/06/2024 15:27:18 BST 84 82.7800 XLON 1016224301472040 20/06/2024 15:30:30 BST 84 82.7800 XLON 1016224301472786 20/06/2024 15:30:50 BST 84 82.8000 XLON 1016224301472939 20/06/2024 15:31:02 BST 84 82.7800 XLON 1016224301472986 20/06/2024 15:31:20 BST 84 82.7800 XLON 1016224301473153 20/06/2024 15:31:50 BST 84 82.7400 XLON 1016224301473290 20/06/2024 15:31:50 BST 82 82.7000 XLON 1016224301473293 20/06/2024 15:32:52 BST 1 82.6400 XLON 1016224301473520 20/06/2024 15:32:52 BST 83 82.6400 XLON 1016224301473521 20/06/2024 15:33:18 BST 54 82.6000 XLON 1016224301473598 20/06/2024 15:34:46 BST 1 82.6400 XLON 1016224301473789 20/06/2024 15:34:46 BST 69 82.6400 XLON 1016224301473790 20/06/2024 15:36:20 BST 5 82.7200 XLON 1016224301474034 20/06/2024 15:36:20 BST 63 82.7200 XLON 1016224301474035 20/06/2024 15:42:55 BST 84 82.7600 XLON 1016224301474987 20/06/2024 15:45:02 BST 84 82.8000 XLON 1016224301475276 20/06/2024 15:54:34 BST 34 83.0600 XLON 1016224301477009 20/06/2024 15:56:10 BST 84 83.0200 XLON 1016224301477324 20/06/2024 15:56:56 BST 84 83.0400 XLON 1016224301477479 20/06/2024 15:56:56 BST 72 83.0400 XLON 1016224301477480 20/06/2024 15:57:00 BST 42 83.0400 XLON 1016224301477492 20/06/2024 15:57:17 BST 84 83.0000 XLON 1016224301477522 20/06/2024 15:57:54 BST 84 82.9600 XLON 1016224301477585 20/06/2024 15:58:52 BST 8 82.9400 XLON 1016224301477641 20/06/2024 15:58:52 BST 76 82.9400 XLON 1016224301477642 20/06/2024 16:02:10 BST 84 82.9000 XLON 1016224301478186 20/06/2024 16:04:16 BST 84 82.9000 XLON 1016224301478420 20/06/2024 16:04:16 BST 31 82.9200 XLON 1016224301478423 20/06/2024 16:04:16 BST 48 82.9200 XLON 1016224301478424 20/06/2024 16:04:28 BST 2 82.9200 XLON 1016224301478497 20/06/2024 16:04:31 BST 39 82.9200 XLON 1016224301478500 20/06/2024 16:04:57 BST 34 82.9000 XLON 1016224301478533 20/06/2024 16:05:24 BST 22 82.9200 XLON 1016224301478639 20/06/2024 16:05:26 BST 21 82.9200 XLON 1016224301478642 20/06/2024 16:05:26 BST 21 82.9200 XLON 1016224301478643 20/06/2024 16:06:03 BST 42 82.9400 XLON 1016224301478761 20/06/2024 16:06:13 BST 84 82.9000 XLON 1016224301478786 20/06/2024 16:06:54 BST 84 82.9200 XLON 1016224301478910 20/06/2024 16:08:00 BST 84 82.8600 XLON 1016224301479015 20/06/2024 16:09:34 BST 84 82.8000 XLON 1016224301479186 20/06/2024 16:10:50 BST 84 82.7400 XLON 1016224301479313 20/06/2024 16:11:24 BST 84 82.7400 XLON 1016224301479393 20/06/2024 16:12:19 BST 24 82.7800 XLON 1016224301479535 20/06/2024 16:12:19 BST 60 82.7800 XLON 1016224301479536 20/06/2024 16:13:01 BST 84 82.7400 XLON 1016224301479629 20/06/2024 16:14:49 BST 84 82.7800 XLON 1016224301479827 20/06/2024 16:18:44 BST 84 82.8600 XLON 1016224301480300 20/06/2024 16:20:17 BST 84 82.8600 XLON 1016224301480438 20/06/2024 16:20:32 BST 84 82.8200 XLON 1016224301480477 20/06/2024 16:21:31 BST 84 82.8400 XLON 1016224301480620 20/06/2024 16:24:50 BST 84 82.9000 XLON 1016224301481036 20/06/2024 16:26:51 BST 84 83.0000 XLON 1016224301481385 20/06/2024 16:27:53 BST 84 83.0000 XLON 1016224301481497 20/06/2024 16:28:43 BST 84 82.9600 XLON 1016224301481569 20/06/2024 16:29:46 BST 50 82.9800 XLON 1016224301481717 20/06/2024 16:29:46 BST 34 82.9800 XLON 1016224301481719 20/06/2024 16:31:29 BST 84 82.9600 XLON 1016224301481889 20/06/2024 16:33:32 BST 1 82.9200 XLON 1016224301482213 20/06/2024 16:33:32 BST 83 82.9200 XLON 1016224301482214 20/06/2024 16:36:29 BST 42 82.9800 XLON 1016224301482562 20/06/2024 16:39:12 BST 45 82.9800 XLON 1016224301482917 20/06/2024 16:39:12 BST 21 82.9800 XLON 1016224301482918 20/06/2024 16:39:12 BST 60 82.9800 XLON 1016224301482919 20/06/2024 16:39:12 BST 32 82.9800 XLON 1016224301482920 20/06/2024 16:39:18 BST 84 82.9400 XLON 1016224301482932 20/06/2024 16:40:07 BST 84 82.9000 XLON 1016224301482994 20/06/2024 16:40:07 BST 42 82.9200 XLON 1016224301482996 20/06/2024 16:40:38 BST 84 82.9000 XLON 1016224301483079 20/06/2024 16:42:11 BST 84 82.8600 XLON 1016224301483293 20/06/2024 16:45:00 BST 84 82.8800 XLON 1016224301483681 20/06/2024 16:46:04 BST 84 82.8400 XLON 1016224301483754 20/06/2024 16:47:35 BST 84 82.8400 XLON 1016224301483957 20/06/2024 16:48:25 BST 84 82.8000 XLON 1016224301484058 20/06/2024 16:52:11 BST 84 82.8400 XLON 1016224301484600 20/06/2024 16:55:00 BST 84 82.8800 XLON 1016224301485023 20/06/2024 16:55:45 BST 84 82.9200 XLON 1016224301485150 20/06/2024 16:55:45 BST 42 82.9200 XLON 1016224301485151 20/06/2024 16:58:18 BST 15 83.0000 XLON 1016224301485534 20/06/2024 16:58:18 BST 48 83.0000 XLON 1016224301485535 20/06/2024 16:59:05 BST 12 83.0400 XLON 1016224301485650 20/06/2024 16:59:05 BST 24 83.0400 XLON 1016224301485651 20/06/2024 16:59:05 BST 46 83.0400 XLON 1016224301485652 20/06/2024 17:00:06 BST 60 83.0200 XLON 1016224301485778 20/06/2024 17:02:30 BST 84 83.0000 XLON 1016224301486032 20/06/2024 17:02:30 BST 60 83.0000 XLON 1016224301486035 20/06/2024 17:02:30 BST 48 83.0000 XLON 1016224301486036 20/06/2024 17:02:30 BST 18 83.0000 XLON 1016224301486037 20/06/2024 17:04:17 BST 1 83.0000 XLON 1016224301486262 20/06/2024 17:04:17 BST 83 83.0000 XLON 1016224301486263 20/06/2024 17:05:17 BST 84 83.0000 XLON 1016224301486448 20/06/2024 17:05:36 BST 7 82.9800 XLON 1016224301486487 20/06/2024 17:06:50 BST 84 83.0000 XLON 1016224301486676 20/06/2024 17:08:53 BST 70 83.0400 XLON 1016224301487010 20/06/2024 17:08:53 BST 32 83.0400 XLON 1016224301487011 20/06/2024 17:08:53 BST 30 83.0400 XLON 1016224301487012 20/06/2024 17:09:36 BST 1 83.0600 XLON 1016224301487108 20/06/2024 17:09:36 BST 60 83.0600 XLON 1016224301487109 20/06/2024 17:09:36 BST 11 83.0600 XLON 1016224301487110 20/06/2024 17:09:36 BST 45 83.0600 XLON 1016224301487111 20/06/2024 17:09:48 BST 84 83.0400 XLON 1016224301487129 20/06/2024 17:11:13 BST 15 83.0200 XLON 1016224301487406 20/06/2024 17:11:46 BST 75 83.0400 XLON 1016224301487517 20/06/2024 17:11:46 BST 32 83.0400 XLON 1016224301487518 20/06/2024 17:11:46 BST 12 83.0400 XLON 1016224301487519 20/06/2024 17:11:46 BST 43 83.0400 XLON 1016224301487520 20/06/2024 17:11:47 BST 94 83.0400 XLON 1016224301487521 20/06/2024 17:11:47 BST 10 83.0400 XLON 1016224301487522 20/06/2024 17:11:47 BST 54 83.0400 XLON 1016224301487523 20/06/2024 17:11:54 BST 51 83.0400 XLON 1016224301487536 20/06/2024 17:11:54 BST 18 83.0400 XLON 1016224301487537 20/06/2024 17:11:54 BST 45 83.0400 XLON 1016224301487538 20/06/2024 17:13:07 BST 68 83.0600 XLON 1016224301487705 20/06/2024 17:13:07 BST 7 83.0400 XLON 1016224301487706 20/06/2024 17:13:07 BST 77 83.0400 XLON 1016224301487707 20/06/2024 17:14:41 BST 84 83.0000 XLON 1016224301488012 20/06/2024 17:15:47 BST 42 83.0000 XLON 1016224301488203 20/06/2024 17:16:12 BST 100 83.0200 XLON 1016224301488294 20/06/2024 17:16:27 BST 84 83.0200 XLON 1016224301488348 20/06/2024 17:16:37 BST 156 83.0400 XLON 1016224301488380 20/06/2024 17:17:00 BST 23 83.0000 XLON 1016224301488525 20/06/2024 17:18:26 BST 84 83.0000 XLON 1016224301488713 20/06/2024 17:18:33 BST 31 82.9800 XLON 1016224301488733 20/06/2024 17:18:33 BST 75 82.9800 XLON 1016224301488734 20/06/2024 17:18:40 BST 84 82.9600 XLON 1016224301488760 20/06/2024 17:18:40 BST 51 82.9600 XLON 1016224301488766 20/06/2024 17:18:40 BST 12 82.9600 XLON 1016224301488767 20/06/2024 17:18:41 BST 3 82.9600 XLON 1016224301488770 20/06/2024 17:18:41 BST 10 82.9600 XLON 1016224301488771 20/06/2024 17:19:03 BST 42 82.9200 XLON 1016224301488836 20/06/2024 17:19:03 BST 12 82.9200 XLON 1016224301488839 20/06/2024 17:19:03 BST 30 82.9200 XLON 1016224301488840 20/06/2024 17:19:03 BST 84 82.9000 XLON 1016224301488843 20/06/2024 17:20:10 BST 14 82.8800 XLON 1016224301489074 20/06/2024 17:20:31 BST 34 82.8600 XLON 1016224301489134 20/06/2024 17:20:31 BST 50 82.8600 XLON 1016224301489135 20/06/2024 17:20:43 BST 30 82.8400 XLON 1016224301489158 20/06/2024 17:20:43 BST 12 82.8400 XLON 1016224301489159 20/06/2024 17:20:44 BST 42 82.8400 XLON 1016224301489166 20/06/2024 17:21:09 BST 84 82.8000 XLON 1016224301489251 20/06/2024 17:22:08 BST 75 82.7800 XLON 1016224301489410 20/06/2024 17:22:08 BST 63 82.8000 XLON 1016224301489411 20/06/2024 17:22:08 BST 45 82.7800 XLON 1016224301489413 20/06/2024 17:22:08 BST 75 82.7800 XLON 1016224301489414 20/06/2024 17:22:08 BST 15 82.7800 XLON 1016224301489415 20/06/2024 17:22:09 BST 84 82.7600 XLON 1016224301489417 20/06/2024 17:22:10 BST 42 82.7800 XLON 1016224301489429 20/06/2024 17:22:10 BST 33 82.7800 XLON 1016224301489430 20/06/2024 17:22:56 BST 84 82.7600 XLON 1016224301489527 20/06/2024 17:22:56 BST 75 82.7800 XLON 1016224301489528 20/06/2024 17:22:56 BST 45 82.7800 XLON 1016224301489529 20/06/2024 17:23:14 BST 45 82.7800 XLON 1016224301489593 20/06/2024 17:23:14 BST 71 82.7800 XLON 1016224301489594 20/06/2024 17:23:14 BST 4 82.7800 XLON 1016224301489595 20/06/2024 17:23:16 BST 42 82.7800 XLON 1016224301489607 20/06/2024 17:23:41 BST 11 82.7800 XLON 1016224301489663 20/06/2024 17:24:06 BST 2 82.8000 XLON 1016224301489705 20/06/2024 17:24:06 BST 75 82.8000 XLON 1016224301489706 20/06/2024 17:24:06 BST 10 82.8000 XLON 1016224301489707 20/06/2024 17:24:47 BST 1 82.8000 XLON 1016224301489826 20/06/2024 17:24:47 BST 41 82.8000 XLON 1016224301489827 20/06/2024 17:24:50 BST 1 82.8000 XLON 1016224301489832 20/06/2024 17:24:50 BST 41 82.8000 XLON 1016224301489833 20/06/2024 17:25:13 BST 3 82.8000 XLON 1016224301489914 20/06/2024 17:25:13 BST 75 82.8000 XLON 1016224301489915 20/06/2024 17:25:13 BST 14 82.8000 XLON 1016224301489916 20/06/2024 17:25:13 BST 47 82.8000 XLON 1016224301489917 20/06/2024 17:25:29 BST 75 82.8200 XLON 1016224301489950 20/06/2024 17:25:29 BST 75 82.8000 XLON 1016224301489953 20/06/2024 17:25:29 BST 11 82.8000 XLON 1016224301489954 20/06/2024 17:25:29 BST 6 82.8000 XLON 1016224301489955 20/06/2024 17:26:01 BST 70 82.8400 XLON 1016224301490029 20/06/2024 17:26:01 BST 52 82.8400 XLON 1016224301490030 20/06/2024 17:26:01 BST 23 82.8400 XLON 1016224301490031 20/06/2024 17:26:01 BST 13 82.8400 XLON 1016224301490032 20/06/2024 17:26:01 BST 10 82.8400 XLON 1016224301490047 20/06/2024 17:26:01 BST 11 82.8400 XLON 1016224301490048 20/06/2024 17:26:03 BST 2 82.8400 XLON 1016224301490053 20/06/2024 17:26:03 BST 40 82.8400 XLON 1016224301490054 20/06/2024 17:27:05 BST 10 82.8200 XLON 1016224301490266 20/06/2024 17:27:22 BST 75 82.8000 XLON 1016224301490322 20/06/2024 17:27:22 BST 32 82.8200 XLON 1016224301490323 20/06/2024 17:27:25 BST 43 82.8000 XLON 1016224301490332 20/06/2024 17:27:46 BST 84 82.7800 XLON 1016224301490411 20/06/2024 17:27:57 BST 53 82.7800 XLON 1016224301490445 20/06/2024 17:27:57 BST 10 82.7800 XLON 1016224301490446 20/06/2024 17:28:05 BST 42 82.7800 XLON 1016224301490477 20/06/2024 17:28:05 BST 75 82.7800 XLON 1016224301490478 20/06/2024 17:28:26 BST 125 82.8000 XLON 1016224301490548 20/06/2024 17:28:26 BST 10 82.8000 XLON 1016224301490549 20/06/2024 17:28:26 BST 32 82.8000 XLON 1016224301490550 20/06/2024 17:29:02 BST 63 82.8400 XLON 1016224301490729 20/06/2024 17:29:02 BST 12 82.8400 XLON 1016224301490730 20/06/2024 17:29:02 BST 36 82.8400 XLON 1016224301490731 20/06/2024 17:29:12 BST 95 82.8200 XLON 1016224301490810 20/06/2024 17:29:12 BST 30 82.8200 XLON 1016224301490811 20/06/2024 17:29:18 BST 31 82.8400 XLON 1016224301490881 20/06/2024 17:29:18 BST 75 82.8400 XLON 1016224301490882 20/06/2024 17:29:18 BST 8 82.8400 XLON 1016224301490883 20/06/2024 17:29:22 BST 39 82.8400 XLON 1016224301490898 20/06/2024 17:29:26 BST 54 82.8600 XLON 1016224301490928 20/06/2024 17:29:26 BST 75 82.8600 XLON 1016224301490929 20/06/2024 17:29:32 BST 11 82.8800 XLON 1016224301491002 20/06/2024 17:29:33 BST 101 82.9000 XLON 1016224301491018 20/06/2024 17:29:33 BST 57 82.9000 XLON 1016224301491019 20/06/2024 17:29:39 BST 50 82.9000 XLON 1016224301491057 20/06/2024 17:29:39 BST 75 82.9000 XLON 1016224301491058 20/06/2024 17:29:39 BST 8 82.9000 XLON 1016224301491059 20/06/2024 17:29:44 BST 51 82.9200 XLON 1016224301491110

This information is provided by RNS, the news service of the London Stock Exchange. RNS is approved by the Financial Conduct Authority to act as a Primary Information Provider in the United Kingdom. Terms and conditions relating to the use and distribution of this information may apply. For further information, please contact rns@lseg.com or visit www.rns.com.

SOURCE: InterContinental Hotels Group PLC

View the original press release on accesswire.com