ARK Invest UCITS ICAV - Net Asset Value(s)
PR Newswire
LONDON, United Kingdom, June 21
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
(LEI: 635400XEUXEEYJDGAN37)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE SUSTAINABLE FUTURE OF FOOD UCITS ETF
34,266,587.0000
3.8956 USD
IE00BLRPQH01
20 June 2024
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
(LEI: 635400X9AIBDQQ6PQR51)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CYBER SECURITY AND DATA PRIVACY UCITS ETF
17,196,019.0000
6.8197 USD
IE00BJXRZJ40
20 June 2024
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
(LEI:635400LYAWYIKLU7RN49)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE DIGITAL PAY ECONOMY ETF
3,078,645.0000
3.5235 USD
IE00BLRPRQ96
20 June 2024
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
(LEI: 635400T4ONQFN1WX2048)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE ENVIRONMENTAL IMPACT 100 UCITS ETF
17,817,841.0000
4.7162 USD
IE00BLRPRR11
20 June 2024
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
(LEI: 635400YBHGSVNFVLEM44)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE CIRC ECO ENBL UC ETF
386,771.0000
5.3037 USD
IE000RMSPY39
20 June 2024
RIZE USA EN IM UCITS ETF
(LEI: 635400JDXRZVU5MKFT89)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE USA EN IM UCITS ETF
20,669,081.0000
4.7961 USD
IE000PY7F8J9
20 June 2024
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
(LEI: 635400MMJMD1KCNSX294)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
RIZE GL SUS INF UCITS ETF
21,846,900.0000
4.9742 USD
IE000QUCVEN9
20 June 2024
ARK INNOVATION UCITS ETF
(LEI: 635400D8PDNDJGYTEJ07)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK INNOVATION UCITS ETF
1,183,000.0000
4.5108 USD
IE000GA3D489
20 June 2024
ARK ART INT & ROB UCITS ETF
(LEI: 635400I2COZBXFRGYG81)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK ART INT&ROB UCITS ETF
519,000.0000
5.0348 USD
IE0003A512E4
20 June 2024
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
(LEI: 635400VDK3B3D2SSMC07)
Final Net Asset Value
FUND NAME
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NAV
ISIN
NAV DATE
ARK GENOMIC REV UCITS ETF
510,000.0000
4.5158 USD
IE000O5M6XO1
20 June 2024