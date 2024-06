DJ EUREX/Bund-Future tritt im Verlauf weiter auf der Stelle

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Bund-Future notiert im Frühhandel am Freitag gegen 8.05 Uhr 2 Ticks niedriger bei 132,38 Prozent. Gestartet war er in der Nacht mit 132,35 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 132,41, das -tief bei 132,3 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 8.851 Kontrakte.

Solange sich der Bund-Future über 131,60 hält, werde am am grundsätzlich positiven Ausblick festgehalten, heißt es bei der Helaba. Widerstand sieht das Haus am jüngsten Hoch bei 133,21.

Impulse dürften am Freitag von neuen Daten zur Stimmung unter den Einkaufsmanagern ausgehen.

