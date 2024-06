Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - Enerflex Ltd. (Enerflex) und BASF (ISIN DE000BASF111/ WKN BASF11) haben ein Memorandum of Understanding (MoU) unterzeichnet, um gemeinsam Anwendungen zur Abscheidung, Nutzung und Speicherung von CO2 (Carbon Capture, Utilization and Storage, CCUS) im kommerziellen Maßstab umzusetzen, so Enerflex und BASF in einer gemeinsamen Pressemitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Pressemitteilung: ...

