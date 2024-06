EQS-News: Swiss Merchant Group AG / Schlagwort(e): Anleiheemission/Finanzierung

SWISS MERCHANT GROUP AG Corporate News: 21.06.2024 Swiss Merchant Group AG wird als Arrangeur die blue8X AG aus Zürich bei der Unternehmensanleihe-Emission begleiten. Luzern, 21. Juni 2024 - Die Swiss Merchant Group AG ("SMG"), ein auf nachhaltige Investments spezialisierter Investor aus der Schweiz, gibt bekannt, dass diese für die blue8X AG aus Zürich in der Schweiz die Unternehmensanleihe mit der ISIN: CH1360966472 mit arrangieren hat.



Die Emittentin blue8X plant im Rahmen einer Privatplatzierung ein Emissionsvolumen von bis CHF 8 Mio mit einer Laufzeit von 5 Jahren und einem 8% Coupon. an qualifizierte und Semi-institutionelle Investoren wie Vermögensverwalter unter den FIDLEG / FINMA Vorgaben für kleinere Bond Emissionen zu begeben.



blue8x AG ist eine private Investmentgesellschaft mit Sitz in Zürich, Schweiz. blue8x investiert und unterstützt Unternehmen im Bereich der Dekarbonisierung in der Schweiz, dies mit der klaren Mission, die Beschleunigung hin zu Netto-Null voranzutreiben.



Der Fokus liegt auf Dienstleistungsunternehmen in den Bereichen erneuerbare Energien, Energieeffizienz und Katalysatoren wie Bildung. Ziel ist es, Unternehmer zu stärken und das Wachstum zu steigern.



blue8X plant hier die Akquisitionen von Solar, Dach sowie Fassaden-Installationsfirmen in der Schweiz auch durch die Herausgabe von eigenen Unternehmensanleihen zu finanzieren.



Sandro De Luca., Vorstand und Gründer der blue8x AG "Wir sind froh uns nun mit der ersten eigenen Unternehmensanleihe dem Schweizer Kapitalmarkt geöffnet zu haben, um das Wachstum und die Konsolidierung unser Portfoliofirmen voranzutreiben"

Cristian Mantzke, CIO der Swiss Merchant Group AG: "Dass die blue8X uns für Ihre Anleihe Emission als Arrangeur engagiert hat, ist für uns ein besonderes Qualitätszeugnis, auch um unsere eigene Erfolgsstrategie bei der Aufsetzung und Begleitung Schweizer Firmen und bei der Emission von Schweizer Mini Bond fortzusetzen. Wir freuen uns, zum Erfolg der blue8X AG in der Zukunft beitragen zu dürfen"

Zur Swiss Merchant Group AG. Die Swiss Merchant Group AG ("SMG") ist eine private Investmentgesellschaft, welche Kapitalmarkttransaktionen im eigenen Namen und auf eigene Rechnung sowie Zeichnungen & Underwritings bei Staats- und Unternehmensanleihen tätig, in diese investiert und de-investiert. Des Weiteren bietet die SMG verschiedene verbundene Dienstleistungen wie Arrangierungen von ECM / DCM Kapitalmarkttransaktionen mit SMGs aktuell aufgesetzten 142 Bank- und Wertpapierhandelsbank-Linien an, welche unter anderem auch das Arrangieren, Aufsetzen & Finanzierung von FINMA /FIDLEG regulierten Schweizer Mini Bonds (SMBs) von Schweizer Emittenten beinhaltet. SMG wurde vor 17 Jahren im Jahre 2007 in Zug in der Schweiz gegründet und ist seit 2022 in Kastanienbaum im Kanton Luzern domiziliert. Kontakt: Swiss Merchant Group AG

