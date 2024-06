Frankfurt - Der Euro hat am Freitag im frühen Handel leicht zugelegt. Am Morgen kostet die Gemeinschaftswährung 1,0719 US-Dollar und damit etwas mehr als am Abend zuvor. Auch gegenüber dem Schweizer Franken hat der Euro über Nacht ein wenig angezogen und wird aktuell zu 0,9551 nach 0,9541 Franken am Vorabend gehandelt. Der Dollar geht derweil praktisch unverändert zu 0,8910 nach 0,8909 Franken um. Der Franken hatte am Donnerstag im Zuge der zweiten ...

