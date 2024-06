Seeheim-Jugenheim (ots) -Sein Vermögen richtig zu schützen und zu vermehren, erfordert Finanzexpertise - eine Kompetenz, die die wenigsten in ausreichendem Maße besitzen. Als Vermögensberater hat es sich Phillip Böckel zur Aufgabe gemacht, diese Menschen dabei zu unterstützen, die bestmögliche Lösung für die Verwaltung ihrer Finanzen zu finden. Was ihn dabei von anderen Beratern unterscheidet, wie die Zusammenarbeit abläuft und welche persönliche Mission ihn antreibt, erfahren Sie in diesem Artikel.Ob langfristiger Vermögensaufbau für eine sichere Altersvorsorge oder finanzielle Freiheit, der Schutz des bereits vorhandenen Vermögens oder finanzielle Strukturierungen in Hinsicht auf steuerliche Aspekte - die Ziele der Menschen sind verschieden, ihr Bedarf ist jedoch der gleiche: Sie brauchen eine funktionierende Strategie für das Management ihrer Finanzen. Weil kaum jemand über die Expertise verfügt, die unter Berücksichtigung seiner individuellen Lebenssituation optimale Finanzlösung selbst aufzubauen, wenden sich viele Menschen an einen professionellen Vermögensberater. In einer verrufenen Welt wie der Finanzbranche, die von unseriösen Dienstleistern und sogar Betrügern geprägt ist, ist das kein leichtes Unterfangen. Denn nicht einmal zehn Prozent aller Vermögensberater unterliegen einer Vergütungsstruktur, die eine unabhängige und ehrliche Beratung im Sinne des Kunden ermöglicht. "Interessenkonflikte sind in der Finanzbranche an der Tagesordnung. Für Kunden ist es leider schwer zu erkennen, ob ein Berater die für sie bestmögliche Lösung anbietet oder im eigenen Interesse handelt", bemängelt Phillip Böckel."Für die langfristigen Ergebnisse ist es jedoch essenziell, dass Berater und Kunden an einem Strang ziehen und dasselbe Ziel verfolgen", ergänzt der Vermögensberater. "Um meinen Kunden das gewährleisten zu können, arbeite ich unabhängig von anderen Partnern." Mit dem Ziel, sein eigenes Leben in die richtigen Bahnen zu lenken und zum absoluten Experten für das Thema Geld und Finanzen zu werden, hat Phillip Böckel über sieben Jahre in Studium, Berufserfahrung und Weiterbildung investiert. Mit den daraus gewonnenen Erkenntnissen hat er nicht nur seine eigene Situation erfolgreich verändert, sondern hilft auch seinen Kunden dabei, ihre Finanzen optimal zu verwalten. So profitieren sie nicht nur von einer großen Expertise und einer ehrlichen Beratung, sondern auch von einer eigens entwickelten Anlagestrategie, die eine hohe Rendite bei geringem Risiko verspricht. Die Ergebnisse, die Phillip Böckel mit diesem Gesamtpaket für seine Kunden erzielen kann, lagen bisher weit über dem Branchendurchschnitt.Hohe Rendite und geringes Risiko dank antizyklischer AnlagestrategienAnders als über neunzig Prozent aller Vermögensberater arbeitet Phillip Böckel unabhängig von anderen Beratern und Anbietern. Seine Kunden können sich daher sicher sein, dass er ausschließlich an deren Vorteil interessiert ist. "Sind Berater an eine Bank oder einen Vertrieb gebunden, unterliegen sie zwangsläufig Interessenskonflikten. Ich bin selbstständig, weil das für mich der einzige Weg ist, Kunden optimal beraten zu können", erklärt der Experte dazu. Mit der antizyklischen Zwei-Ebenen-Strategie hat er seine eigene Anlagestrategie entwickelt, die gegen den Trend agiert und sich so vor allem dadurch auszeichnet, dass sie bisher planbar mehr Rendite bei weniger Risiko ermöglicht. Basierend auf wissenschaftlichen Prinzipien, börsenpsychologischen Besonderheiten und den Methoden der erfolgreichsten Investoren der Geschichte hat Phillip Böckel es so bisher geschafft, eine durchschnittliche Jahresrendite von zwanzig Prozent zu erzielen.Um für bestmögliche Ergebnisse zu sorgen, stellt Phillip Böckel an den Anfang einer jeden Zusammenarbeit eine ausführliche Analyse der derzeitigen Situation seiner Kunden. Basierend auf den daraus gewonnenen Daten spricht er Empfehlungen für das weitere Vorgehen aus. Anders als bei einem Vermögensverwalter erfolgt jeder weitere Schritt in enger Abstimmung mit dem Kunden. "In der Regel eröffnet der Kunde am Anfang ein Depot und setzt meine Anlageempfehlungen direkt um", verrät Phillip Böckel. Abhängig davon, was für den Kunden den größten Mehrwert bietet, arbeitet er rund um das Depot auch mit einer Mischung anderer Anlageklassen, wie beispielsweise Immobilien oder Edelmetallen. Während der darauffolgenden langfristigen Zusammenarbeit findet einmal im Jahr ein Strategiegespräch zur gegenseitigen Abstimmung statt. Darüber hinaus wird anlassbezogener Kontakt gehalten: Passiert etwas an der Börse oder ergeben sich Veränderungen beim Kunden, so wird mit den Anlagen entsprechend darauf reagiert.Mit tiefgreifender Expertise zu großartigen KundenergebnissenAus einfachen Verhältnissen stammend, fasste Phillip Böckel schon früh den Plan, alles über den Umgang mit Finanzen zu lernen, eigenes Vermögen aufzubauen und sich irgendwann selbstständig zu machen. So absolvierte er nach seinem Schulabschluss ein duales Studium bei der Deutschen Bank und war dort anschließend einige Jahre als Berater für Kapitalanlagen tätig. Parallel dazu nutzte er seine Freizeit, um sich mithilfe von Analysen und Weiterbildungen einen umfassenden Wissensschatz anzueignen. "Heute weiß ich, wie die Zahnräder ineinandergreifen und sich Wohlstand planbar und sicher erreichen und erhalten lässt", erzählt der Vermögensberater.Mit seiner professionellen Beratung zu allen gängigen Anlageklassen, den Finanzen des Unternehmens sowie dem effizienten und steueroptimierten Vermögensaufbau auf privater Seite konnte Phillip Böckel einen Kunden beispielsweise dabei unterstützen, innerhalb eines Jahres ein Vermögen von 100.000 Euro aufzubauen. Kunden, die zu Beginn der Zusammenarbeit bereits über Verträge von anderen Beratern oder Anbietern verfügen, kann der Finanzexperte regelmäßig dabei helfen, Beträge im fünf- bis sechsstelligen Bereich, gerechnet auf die Lebenszeit, einzusparen. "Mit der auf meinen Erkenntnissen basierenden Anlagestrategie möchte ich Menschen dabei helfen, die bestmögliche Lösung für ihre Finanzsituation zu finden. 