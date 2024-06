Die meistgehandelten Produkte: US-Tech wie immer stark.

Am letzten Handelstag der Woche notiert der DAX® nahezu unverändert bei 18.200 Punkten und liegt damit leicht im Minus. Gewinne an den US-Börsen hatten dem DAX® am Donnerstag einen Anstieg auf 18.254 Punkte ermöglicht. Der große Verfallstag, auch Hexensabbat genannt, bringt Unsicherheit, da entschieden werden muss, ob Positionen verkauft, ausgeübt oder verlängert werden. Unter den meistgehandelten Produkten, fallen heute besonders die Volkswagen-Calls auf.

Die Investmentbank Stifel hat ihre Einstufung für Volkswagen auf "Buy" belassen, da europäische Autohersteller nach einem schwachen ersten Quartal ein dynamischeres zweites Halbjahr erwarten. In vielen Produktionsstätten wird ein arbeitsreicher Sommer prognostiziert, da sich Lieferengpässe auflösen und neue Fahrzeugmodelle in Produktion gehen. Die Auftragseingänge haben sich ebenfalls von einem niedrigen Niveau erholt und zeigen wieder steigende Tendenz. Parallel dazu standen Qualcomm-Calls hoch im Kurs., nachdem bekannt wurde, dass Qualcomm der exklusive Chip-Lieferant für die kommende Samsung S25 Reihe sein wird. Infolge der vergangenen Handelstage, die beim Halbleiterhersteller von Kursverlusten gezeichnet waren, sahen die Anleger eine preiswerte Einstiegsmöglichkeit. Nvidia steht als zweiter US-Tech Wert natürlich auch wieder auf der Liste. Die Nachfrage nach Faktor Optionsscheinen (Long) auf den Düsseldorfer Rüstungskonzern Rheinmetall hingegen, stellen nach der Veröffentlichung des neuen Bundeswehr Rahmenvertrags, über Artilleriemunition im Wert von bis zu 8,5 Milliarden Euro, keine Überraschung dar.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag Volkswagen Call HD0J38 0,73 105,975 EUR 98,850814 EUR 15,18 Open End S&P 500 Call HD22Z4 4,67 5479,37 Punkte 4981,764161 Punkte 11,39 Open End Infineon Call HD52XF 0,38 34,75 EUR 31,069598 EUR 9,9 Open End NVIDIA Call HD3750 1,06 130,78 USD 121,260961 USD 12,02 Open End NVIDIA Call HD3759 0,65 130,78 USD 125,770665 USD 20,04 Open End

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Morgan Stanley Call HD43WW 1,26 97,44 USD 90,00 USD 7,34 19.03.2025 Qualcomm Call HD5ABH 8,94 215,47 USD 135,00 USD 2,34 17.06.2026 Nvidia Call HD5R7Q 21,42 130,78 USD 180,00 USD 5,78 17.12.2025 Nvidia Call HD4PG0 21,95 130,78 USD 150,00 USD 4,79 18.06.2025 Nvidia Call HD406U 40,44 130,78 USD 100,00 USD 2,66 19.03.2025

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Nvidia Long HD6EW0 7,54 130,78 USD 116,28202 USD 9 Open End Rheinmetall Long HD3X9T 4,01 507,9 EUR 425,504509 EUR 7 Open End Rheinmetall Long HD4F4H 2,87 507,9 EUR 413,686639 EUR 6 Open End Nvidia Short HD5WM4 0,43 130,78 USD 143,862923 USD -10 Open End Nvidia Long HD6C0X 10,02 130,78 USD 87,215546 USD 3 Open End

