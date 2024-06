Mainz (ots) -Der zweite Spieltag in den EM-Vorrundengruppen B und C ist abgeschlossen - nun kommt es am dritten Spieltag zu den Parallelbegegnungen. Im ZDF sind dann diese Partien zu sehen: am Montag, 24. Juni 2024, Kroatien - Italien (Anstoß 21.00 Uhr) und am Dienstag, 25. Juni 2024, England - Slowenien (Anstoß: 21.00 Uhr). Welches Spiel zuvor um 18.00 Uhr im ZDF zu sehen sein wird, klärt sich nach dem zweiten Spieltag in Gruppe D.Moderator Jochen Breyer begrüßt die Zuschauerinnen und Zuschauer am Montag, 24. Juni 2024, 20.15 Uhr, aus dem ZDF-EM-Studio im Zollernhof in Berlin-Mitte zur Abend-Entscheidung, wer sich in Gruppe B nach Spanien zudem noch fürs Achtelfinale qualifiziert. Kroatien hat wie Albanien bisher einen Punkt erspielt, Italien bisher drei. Als Gesprächspartner im ZDF-EM-Studio sind erneut Christoph Kramer und Per Mertesacker sowie erstmals die ehemalige Fußballerin und bewährte ZDF-Expertin Kathrin Lehmann dabei. Das Spiel Kroatien - Italien kommentiert Oliver Schmidt.Moderatorin Katrin Müller-Hohenstein führt am Dienstag, 25. Juni 2024, von 17.05 bis 23.45 Uhr durch den EM-Abend im ZDF. Neben den Experten Christoph Kramer und Per Mertesacker bringt erneut Trainerin Friederike Kromp ihre Expertise ein. Nach dem 18.00-Uhr-Spiel (ob Frankreich - Polen oder Niederlande - Österreich klärt sich erst nach Abschluss des zweiten Spieltags in dieser Gruppe D) folgt um 21.00 Uhr die Begegnung England - Slowenien. Die von vielen als Turnierfavorit gehandelten Engländer müssen nach dem Unentschieden gegen Dänemark nun gegen Slowenien ran, das bei einem Sieg England vom Platz 1 der Gruppe C verdrängt. Kommentatorin des Spiels ist Claudia Neumann, als Co-Kommentator ist Moritz Volz dabei.Das Achtelfinale der deutschen Nationalmannschaft live im ZDFAm Samstag, 29. Juni 2024, überträgt das ZDF das Achtelfinale der deutschen Fußball-Nationalmannschaft. Ob dies um 18.00 Uhr oder um 21.00 Uhr angepfiffen wird, entscheidet sich am Sonntag, 23. Juni 2024, nach Abschluss der Vorrundenpartie Schweiz - Deutschland.Weiterhin hoher ZuschauerzuspruchDie "sportstudio live"-Übertragungen der UEFA EURO 2024 erreichen weiterhin ein großes Publikum: Das Spiel Spanien - Italien sahen am Donnerstagabend, 20. Juni 2024, 13,04 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF, bei einem Marktanteil von 50,9 Prozent. Zuvor hatten die Partie Dänemark - England 8,61 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer im ZDF verfolgt, bei einem Marktanteil von 45,9 Prozent.Die Sendungen sind mit Audiodeskription und mit Untertiteln.KontaktBei Fragen zu "sportstudio live" im ZDF erreichen Sie Thomas Hagedorn, ZDF-Kommunikation, telefonisch unter 06131 - 70-13802 oder per E-Mail unter hagedorn.t@zdf.de.Sie erreichen die ZDF-Kommunikation per E-Mail unter pressedesk@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-12108.PressefotosPressefotos erhalten Sie als Download (https://presseportal.zdf.de/presse/sportstudiolive) (nach Log-in), per E-Mail unter pressefoto@zdf.de oder telefonisch unter 06131 - 70-16100.Weitere Informationen- Hier finden Sie die Pressemappe zu "sportstudio live: UEFA EURO 2024" (https://presseportal.zdf.de/pressemappe/sportstudio-live-uefa-euro-2024).- Hier finden Sie die UEFA EURO 2024 (https://www.zdf.de/sport/fussball-em) in der ZDFmediathekPressekontakt:ZDF-KommunikationTelefon: +49-6131-70-12108Folgen Sie uns gerne auch bei LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/zdf/)und X (https://twitter.com/ZDFpresse) vormals Twitter.Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/7840/5806823