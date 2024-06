Börsenneuling H2 Core startet eine Kapitalerhöhung: Das Unternehmen aus Heide in Schleswig-Holstein fertigt Plug-and-Play-Wasserstoffkomplettsysteme und will rund 1,5 Millionen neue Anteilscheine platzieren. Die Kapitalmaßnahme ist nichts Neues und wurde bereits von der Hauptversammlung der Aktiengesellschaft am 28. Februar 2024 beschlossen. Nun hat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...