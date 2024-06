Der US-Dollar (USD) notiert am frühen Freitaghandel stabil, nachdem er am Donnerstag gegenüber seinen Haupt-Währungsrivalen zulegen konnte. S&P Global wird im Laufe des Tages vorläufige Einkaufsmanagerindizes für das verarbeitende Gewerbe und den Dienstleistungssektor in Deutschland, Großbritannien, der Eurozone und den USA veröffentlichen. Vor dem ...

Den vollständigen Artikel lesen ...