Schon bevor CEO wurde, war Tim Cook in Führungspositionen bei Apple. Mit Teamleitung kennt er sich also aus. Im Laufe der Zeit hat er einige Tipps für einen guten Führungsstil geteilt. Tim Cook ist seit 2011 der CEO von Apple, war aber schon vorher in Führungspositionen bei der Computerfirma beschäftigt. Bei verschiedenen Anlässen hat der 63-Jährige einige seiner Erfolgsgeheimnisse geteilt. Business Insider hat sie gesammelt. Demnach betont Cook, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...