München (ots/PRNewswire) -Hiconics Eco-energy Technology (https://www.hiconics-global.com/company-profile/) ("Midea Hiconics"; SHE300048), eine Ökoenergie-Marke unter dem Dach von Midea, beeindruckte die Besucher auf der Intersolar 2024 in München kürzlich mit der Einführung seiner gesamten Palette an Ökoenergie-Produkten für Privathaushalte, darunter All-in-one-Energiespeichersysteme (RESS), Photovoltaik-Wechselrichter für Haushalte, EV-Ladegeräte und Photovoltaik-Lösungen für den Balkon.Die umfassenden grünen Energielösungen für Privathaushalte von Midea Hiconics am Stand C2 670 beeindruckten viele Besucher mit ihrer hervorragenden Photovoltaik-Energiespeicherung, dem modernen Design und der fortschrittlichen Elektrifizierungstechnologie, einschließlich eines All-in-one-Haushaltsspeichers mit einem Batteriepack mit eingebautem DC-DC-Optimierer, der ein Hochspannungs-Parallelsystem nutzt. Auf der Intersolar 2024 stellte Midea Hiconics 16 innovative und gut gebaute Wechselrichter vor, die über eine Schattenerkennungsfunktion für effiziente Stromerzeugung und einen Störlichtbogenunterbrecher (AFCI) für eine stabile intelligente Vernetzung verfügen. TÜV NORD, TÜV SUD und TÜV Rheinland haben die neuesten Zertifizierungen für die Batterien und Wechselrichter von Midea Hiconics ausgestellt, wobei das Unternehmen auch die Zertifizierung des Prüflabors von TÜV NORD erhielt."Wir haben uns sehr gefreut, unsere Produkte auf der Intersolar 2024 zu präsentieren, wo wir gesehen haben, wie wichtig es für führende Unternehmen ist, Lösungen mit einer kompletten Produktmatrix anbieten zu können", kommentiert Hou Junfeng, Direktor für F&E von Midea Hiconics. "So können Vorteile und Verkaufsargumente besser präsentiert werden."In den letzten Jahren ist mit der kontinuierlichen Stärkung der Investitions- und Förderpolitik für grüne Energie in den europäischen Ländern die Nachfrage nach Energiespeicherprodukten für Haushalte rasch gestiegen. Als Hauptantriebskraft von Midea bei der Entwicklung dieses Segments hat Midea Hiconics erfolgreich internationale Schlüsselmärkte wie Europa, Australien, Amerika und Afrika im Rahmen eines globalen Marketingkanals erschlossen.Midea Hiconics legt großen Wert auf die Qualität seiner Produkte und baut kontinuierlich langfristige, für beide Seiten vorteilhafte Partnerschaften auf, die von großer Offenheit geprägt sind. Auf der Veranstaltung wurden strategische Kooperationsvereinbarungen mit regionalen Kunden aus Frankreich, der Türkei und anderen Ländern unterzeichnet.Der Wandel von Midea Hiconics wird durch sein kontinuierliches Streben nach technologischer Innovation vorangetrieben. Im Jahr 2023 investierte das Unternehmen 147,41 Millionen Yuan in Forschung und Entwicklung, was einem Anstieg von 72,96 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Die 33 globalen F&E-Zentren von Midea, 4 große Forschungsinstitute und mehr als 50 Kernlaboratorien ermöglichen eine solide F&E-Zusammenarbeit. Neben höheren F&E-Investitionen hat Midea Hiconics das schlanke Produktionssystem von Midea eingerichtet und in fortschrittliche automatisierte Produktionslinien, branchenweit führende Reinräume mit 100.000 Standards und Testzentren mit hohem Standard investiert. Dies gewährleistet eine effiziente, qualitativ hochwertige Produktlieferung, die durch strenge Qualitätsprüfungen mit modernen Instrumenten und Geräten unterstützt wird.Das Qualitätssicherungssystem von Midea für Haushaltsgeräte hat die Bemühungen von Midea Hiconics zur Qualitätsverbesserung verbessert. Die umfassende Erfahrung von Midea auf dem Haushaltsmarkt und die ausgeprägten Design-Skills haben das Produktdesign und die Benutzerfreundlichkeit von Midea Hiconics stark beeinflusst. Bei den Produkten zur Aufbewahrung von Haushaltsgegenständen stehen sowohl die Leistung als auch die Ästhetik im Vordergrund, um den Wünschen moderner Familien nach einem umweltfreundlichen, effizienten und intelligenten Leben gerecht zu werden.Informationen zu Midea HiconicsDas 2003 gegründete Unternehmen Midea Hiconics wurde am 20. Januar 2010 unter der Abkürzung "Hiconics" und dem Aktiencode "300048" an der Börse von Shenzhen notiert. Im Jahr 2020 wurde das Unternehmen offiziell in die Midea Group eingegliedert. Im Jahr 2023 haben sich drei Hauptgeschäftsbereiche herauskristallisiert: eine breite Palette von Produkten für grüne Energie für Privathaushalte, Hoch- und Niederspannungswechselrichtern und die Photovoltaik-Lösungen von Midea.Für weitere Informationen über Midea Hiconics besuchen Sie bitte https://www.hiconics-global.com/company-profile/.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2443693/2024_Intersolar_Midea_Hiconics_Residential_Green_Energy_Products_Launch.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2443694/Midea_Hiconics_s_Strategic_Cooperation_Signing_Ceremony.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/midea-hiconics-beeindruckt-auf-der-intersolar-2024-mit-der-einfuhrung-seines-kompletten-sortiments-an-innovativen-produkten-fur-grune-energie-im-wohnbereich-302179171.htmlPressekontakt:Fanyu,mafy7@midea.comOriginal-Content von: Midea Hiconics, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.ch/de/pm/100099241/100920816