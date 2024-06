Wochenausblick: DAX schließt mit Wochenplus. Ifo und Inflationszahlen im Blickpunkt

Nach der schwachen Vorwoche zeigten sich in den zurückliegenden Tagen die Bullen und schoben den DAX® über die Marke von 18.150 Punkte. Um die Vorwochenverluste gänzlich auszubügeln reichte die Kraft allerdings nicht. Kommende Woche endet für die meisten Unternehmen das Geschäftsquartal. Es wird also Zeit, sich langsam auf die nächste Berichtssaison vorzubereiten. Zudem werden in der kommenden Woche Inflationszahlen, der ifo-Index und erneut Reden von einigen Notenbänkern erwartet.

Die Rentenmärkte haben sich nach der Kursrally der Vorwoche in der abgelaufenen Woche stabilisiert. Dabei pendelte sich die Rendite 10jähriger Bundesanleihen bei 2,4 Prozent und die Rendite vergleichbarer US-Papiere bei 4,25 Prozent ein. Die Edelmetalle Gold und Silber machten am Donnerstag zwar einen Kurssprung nach oben, zum Wochenschluss büßten sie die Gewinne jedoch wieder ein. So schloss der Goldpreis bei rund 2.335 US-Dollar. Am Ölmarkt haben die Bullen derweil alles in Griff. Die Notierung für ein Barrel Brent Crude Oil verbesserte sich im Wochenverlauf auf knapp 86 USD.

Unternehmen im Fokus

Die Kursentwicklung bei den Einzelwerten ging in der abgelaufenen Woche teils weit auseinander. Im DAX® sorgten vor allem die Aktien von Deutsche Börse, Hannover Rück und Rheinmetall dafür, dass der Index auf Wochensicht ein Plus verbuchte. Die Anteilsscheine von Fresenius, Infineon und vor allem Sartorius mussten jedoch gegenüber der Vorwoche kräftig Federn lassen. In der zweiten Reihe fielen unter anderem Aurubis und Hensoldt durch überdurchschnittliche Kursgewinne auf. Carl Zeiss Meditec und SMA Solar wurden hingegen deutlich abgestraft.

FedEx, H&M, Hornbach, Micron Technologies und Nike veröffentlichen Zahlen zum abgelaufenen Geschäftsquartal. In der kommenden Woche laden unter anderem AroundTown, CureVac, Dermapharm, Eckert & Ziegler, Grand City Property, Nagarro, Nvidia, Renk und Varta jeweils zur Hauptversammlung.

Wichtige Termine

MONDAY JUNE 24, 2024

Federal Reserve Board Governor Waller speaks in Rome, Italy

Germany-Ifo Changes

San Francisco Federal Reserve Bank President Daly speaks on economy

TUESDAY JUNE 25, 2024

Federal Reserve Board Governor Bowman speaks in London

ECB publishes weekly bond purchase and balance sheet data

United States-Consumer confidence

Federal Reserve's Cook speaks on economy to the Economic Club of New York

WEDNESDAY JUNE 26, 2024

Germany-GfK consumer confidence

THURSDAY JUNE 27, 2024

Summit of EU leaders - Leaders of European Union countries meet for a summit in Brussels.

United States-Jobless

United States-GDP Final

United States-Durables

FRIDAY JUNE 28, 2024

Federal Reserve issues annual revisions to U.S. industrial production and capacity use data

Germany-Retail Sales

Germany-Import Prices

France-Inflation Prelim

Germany-Unemployment

Spain's June inflation data

Richmond Federal Reserve Bank President Barkin speaks in Paris

Federal Reserve Board Governor Bowman participates virtually in conversation

Chart: DAX® Widerstandsmarken: 18.240/18.500/18.641/18.880 Punkte Unterstützungsmarken: 17.654/17.807/17.975/18.125 Punkte Zum Wochenschluss schwächelte der DAX® und tauchte zeitweise auf 18.100 Punkte. Der kurzfristige Aufwärtstrend bleibt zunächst jedoch intakt. Neue Kaufimpulse sind jedoch frühestens oberhalb von 18.240 Punkten zu erwarten. Bei einem Ausbruch über diese Marke eröffnet sich Aufwärtspotenzial bis 18.500 Punkte und im weiteren Verlauf bis 18.641 Punkte. Die Bullen haben es in diesen Tagen allerdings schwer. Bei einem Rücksetzer unter 18.125 Punkte droht ein erneuter Test der Unterstützungsmarke bei 17.975 Punkte. DAX® in Punkten; 4-Stundenchart (1 Kerze = 4 Stunden) Betrachtungszeitraum: 20.02.2024 - 21.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de DAX® in Punkten; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche) Betrachtungszeitraum: 22.06.2019 - 21.06.2024. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle:tradingdesk.onemarkets.de Strukturierte Produkte wie Reverse-Bonus-Cap-Zertifikate könnten eine Investmentmöglichkeit sein. Sie eignen sich jedoch nur für Investoren, die nur noch ein begrenztes Potenzial nach oben sehen. Diese Wertpapiere sind mit einer Barriere und einem Bonuslevel/Cap ausgestattet. Notiert der Index bis zum finalen Bewertungstag stets unterhalb der Barriere, erhält der Investor am Laufzeitende den maximalen Rückzahlungsbetrag ausbezahlt. Dieser Betrag ergibt sich aus der Differenz aus Reverselevel und Bonuslevel - angepasst um das Bezugsverhaltnis (z.Bsp.: (26.000 - 13.500)/100 = 125 Euro). Andernfalls droht allerdings ein Verlust. Faktor Optionsscheine bieten risikofreudigen Anlegern die Möglichkeit, gehebelt von einer Auf- beziehungsweise Abwärtsbewegung des Leitindex teilzunehmen. Es drohen jedoch hohe Verluste, wenn der Index in die entgegengesetzte Richtung einschlägt. Reverse Bonus Cap-Zertifikate auf den DAX® Basiswert WKN Verkaufspreis in Euro Barriere in Pkt. Bonuslevel/Cap in Pkt. Reverselevel in Pkt. Finaler Bewertungstag DAX® HD5QMX 102,10* 20.000 10.300 25.5000 21.03.2025 DAX® HD6DGX 116,15** 20.500 9.700 25.000 21.03.2025 DAX® HD3WSE 113,62*** 21.000 12.200 26.000 17.04.2025 * max Rückzahlungsbetrag: 152 Euro; ** max. Rückzahlungsbetrag: 153 Euro; ***max. Rückzahlungsbetrag 138 Euro; Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.06.2024; 17:15 Uhr Faktor Optionsscheine Long auf DAX ® für eine Spekulation auf einen Kursanstieg des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HC01KH 11,93 14.606,331484 16.432,12292 5 Open End DAX® HC3TKM 7,80 16.431,935377 17.345,550984 10 Open End DAX® HC01HJ 8,68 17.040,470008 17.648,814787 15 Open End DAX® HD1KCR 5,09 17.527,297712 17.891,865504 25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.06.2024; 17:15 Uhr Faktor Optionsscheine Short auf DAX® für eine Spekulation auf einen Kursverlust des Index Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basispreis in EUR Reset Barriere in EUR Hebel Letzter Bewertungstag DAX® HD48C1 10,29 21.905,746367 20.080,997695 -5 Open End DAX® HD48BZ 9,57 20.080,142475 19.166,495992 -10 Open End DAX® HD48C2 6,25 19.167,340528 18.711,157823 -20 Open End DAX® HD5EHY 8,33 18.984,780139 18.620,27236 -25 Open End Quelle: onemarkets by UniCredit; Stand: 21.06.2024; 17:15 Uhr Informationen rund um die Funktionsweise von Bonus Cap-Zertifikaten und Faktor Optionsscheinen sowie zahlreichen anderen Produkten finden Sie hier bei onemarkets Wissen.