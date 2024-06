Am größten Verfallstag in der Geschichte der Wall Street bisher wenig Veränderung bei den großen US-Indizes - aber die Geldströme zeigen: alle Wege führen zu Nvidia! So flossen, wie die Daten der Bank of America zeigen, die zweitgrößte Menge des bisherigen Jahres in die US-Aktienmärkte - und dabei so viel Geld wie noch nie in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...