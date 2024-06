EQS-Ad-hoc: LEHNER INVESTMENTS AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Korrektur der Veröffentlichung vom 21.06.2024, 18:45 Uhr CET/CEST - LEHNER INVESTMENTS AG: Verlust deutlich höher als die Hälfte des Grundkapitals



21.06.2024 / 20:05 CET/CEST

Korrektur einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Korrektur der Ad-hoc vom 21. Juni 2024, 18:45 Uhr: Der eingetretene Verlust unterschreitet nicht, sondern überschreitet deutlich die Hälfte des Grundkapitals. Im Folgenden die korrigierte Mitteilung:



LEHNER INVESTMENTS AG: Verlust deutlich höher als die Hälfte des Grundkapitals München, 21. Juni 2024 - Die LEHNER INVESTMENTS AG ("LIAG", ISIN DE000A2DA406) gibt bekannt, dass der im Geschäftsjahr 2023 eingetrete Verlust die Hälfte des Grundkapitals deutlich überschreitet. Für das Geschäftsjahr 2023 verzeichnet die LIAG einen Jahresfehlbetrag von EUR 32,1 Mio. gegenüber EUR 71,8 Mio. im Vorjahr. Der erneute Verlust ergibt sich im Wesentlichen aus weiteren Abschreibungen auf das Umlaufvermögen in Höhe von EUR 31,8 Mio. im Geschäftsjahr 2023 gegenüber EUR 73,9 Mio. im Vorjahr. Gleichzeitig gingen die Erträge aus Beteiligungen im Geschäftsjahr 2023 deutlich zurück und fielen auf EUR 0,3 Mio. gegenüber EUR 2,5 Mio. im Vorjahr, was einem Rückgang um 89,5 % entspricht. Mit dem weiteren negativen Jahresergebnis erhöht sich der Bilanzverlust auf EUR 105,1 Mio. um 44,0 % im Geschäftsjahr 2023 gegenüber EUR 73,0 Mio. im Vorjahr. Die Bilanzsumme zum 31.12.2023 beträgt EUR 9,1 Mio. gegenüber EUR 41,2 Mio. zum 31.12.2022, was einer Reduzierung um 77,9 % entspricht. Das Grundkapital der Gesellschaft beläuft sich unverändert auf EUR 71.9 Mio. Bereits am 2. Mai 2024 hatte die LIAG bekannt gegeben, dass ein Verlust in Höhe der Hälfte des Grundkapitals eingetreten ist und daraufhin die Hauptversammlung für den 25. Juni 2024 einberufen. Vorstand und Aufsichtsrat schlagen den Aktionären eine Kapitalherabsetzung vor, um den eingetretenen Verlust auszugleichen. Der Vorstand LEHNER INVESTMENTS AKTIENGESELLSCHAFT

Virchowstr. 2

D-80805 München

Ansprechpartner: Andre Baalhorn, Chief Executive Officer E-Mail: ir@lehnerinvestments.com

Website: www.lehnerinvestments.de



Ende der Insiderinformation



21.06.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com