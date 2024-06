BOSTON, June 22, 2024, das weltweit tätige klinische Auftragsforschungsinstitut.

Der Bericht bietet Erkenntnisse und Schlüsseldaten über die globale Landschaft klinischer Studien zu Gebärmutterkrebs, insbesondere Endometriumkrebs, mit Schwerpunkt auf Prävalenz, Finanzierungslandschaft, neue Trends, Therapien, Studiendichte und Patientenrekrutierung für Studienplanung und Forschung.

Seit 2018 wurden weltweit über 1.200 klinische Studien zu Endometriumkarzinomen eingeleitet, wobei auf Nordamerika und den asiatisch-pazifischen Raum 39 % bzw. 33 % der Studien entfielen, gefolgt von Europa mit 22 %.

Das Endometriumkarzinom ist weltweit die zweithäufigste maligne gynäkologische Erkrankung und die vierthäufigste Todesursache in diesem Bereich. Allein im Jahr 2022 gab es weltweit fast 420.370 neue Fälle von Endometriumkrebs mit etwa 97.720 Todesfällen.

Asien (167.430) verzeichnete 2022 fast 40 % der weltweiten Fälle von Endometriumkrebs

Europa (124.874)

Nordamerika (73.977)



Innerhalb von Asien:

Das chinesische Festland meldete mit 77.722 Fällen die höchste Inzidenz.

Die Vereinigten Staaten wiesen mit 66.055 Fällen die zweithöchste Inzidenz weltweit auf, verbunden mit der höchsten ASR von 22,5 pro 100.000 Einwohner

In Europa meldete Russland mit 29.852 Fällen die dritthöchste Inzidenz.



Die derzeitige Standardbehandlung für Endometriumkrebs ist die Operation mit teilweiser oder vollständiger Hysterektomie und bilateraler Salpingektomie/Ovariektomie (TH/BSO). Bei rezidivierenden Endometriumkrebs-Patienten variieren die Behandlungen je nach Ausmaß und vorherigem Erfolg, darunter Chirurgie, Bestrahlung und systemische Therapie wie Chemotherapie und Hormontherapie.

Der Bericht stellt fest, dass die Prognosen für Endometriumkrebs in den nächsten 25 Jahren einen Anstieg der Neuerkrankungen zeigen und dass bis 2044 die Zahl von 600.000 jährlichen Neuerkrankungen überschritten werden könnte.

Diese Nachfrage nach Therapien hat dazu geführt, dass die Aktivität der klinischen Studien zum Endometriumkarzinom von 2014 bis 2023 weltweit zugenommen hat, wobei der asiatisch-pazifische Raum mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate (CAGR) von 22,9 % den höchsten Anstieg verzeichnete. Der Rest der Welt folgte dicht darauf mit 14,9 %, und die Regionen Nordamerika und Europa wiesen mit 9,7 % bzw. 5,2 % eine konstante Wachstumsrate auf.

Auch die Finanzierungslandschaft ist stark, wobei die Vereinigten Staaten bei der Risikokapitalfinanzierung für die Endometriumkrebsforschung zwischen 2019 und 2023 dominierten, gefolgt von China, mit Investitionen in Höhe von 2.129 Mio. USD bzw. 894 Mio. USD. Öffentliche Finanzierungsinitiativen in Australien und den Vereinigten Staaten konzentrierten sich auf den Ausbau und die Verbesserung der Qualität der Pflege.

Weitere wichtige Trends zu klinischen Studien und Behandlungsentwicklungen aus dem Bericht:

In Nordamerika standen die Vereinigten Staaten an der Spitze der Studienaktivitäten, während im asiatisch-pazifischen Raum das chinesische Festland den ersten Platz belegte, gefolgt von Australien und Südkorea.

Die Trends bei den Studienphasen zeigen, dass in Nordamerika und im asiatisch-pazifischen Raum mehr Studien in der frühen und mittleren Phase (Phase 1 und 2) durchgeführt werden, während in Europa und im Rest der Welt der Schwerpunkt auf Studien in der späteren Phase (Phase 3) liegt.

Der asiatisch-pazifische Raum weist die kürzeste mediane Rekrutierungsdauer (15,1 Monate) und die höchste mediane Rekrutierungsrate (1,1 Probanden pro Prüfzentrum und Monat) auf, was auf eine effiziente Patientenrekrutierung hindeutet.

Etwa sechs Medikamente befinden sich in präklinischen Stadien, 15 in Studien der Phase I und 12 in kombinierten Studien der Phasen I/II.

In Studien der Phase III dominiert der PD-L1-Inhibitor (Programmed Cell Death 1 Ligand 1) den Wirkmechanismus, gefolgt vom PD-1-Antagonisten (Programmed Cell Death Protein 1) und dem PARP1-Inhibitor (Poly[ADP-Ribose]-Polymerase 1).

Die auf dem Markt befindlichen Medikamente gegen Endometriumkrebs zielen hauptsächlich auf DNA-Synthese-Hemmer, Progesteronrezeptor-Agonisten und Tubulin-Inhibitoren ab.

Das Novotech-Analystenteam stellt diese Expertenberichte jeden Monat kostenlos zur Verfügung. Zusätzlich zu den oben genannten Highlights bietet der Bericht eine ausführliche SWOT-Analyse, die Biotech-Firmen bei strategischen Entscheidungen, Forschungsmöglichkeiten und Herausforderungen unterstützen soll. Sie befassen sich mit den potenziellen und realen Hürden, mit denen Biotech-Unternehmen in bestimmten Therapiebereichen konfrontiert sind, in der Hoffnung, die Entscheidungsfindung bei klinischen Versuchen positiv zu beeinflussen und zu informieren und so die Erfolgsquoten bei neuen Behandlungen zu verbessern.

