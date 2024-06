Kursrakete startet...: Jetzt einsteigen und von außergewöhnlichem Potenzial profitieren!

Anzeige / Werbung

Am 14. Mai dieses Jahres unterzeichnete US-Präsident Joe Biden den ‚Prohibiting Russian Uranium Imports Act'. Damit wird Uran-Importen aus Russland sukzessive der Riegel vorgeschoben.

vor allem aber wird mit dem Gesetz die US-amerikanische Uran-Produktion angeschoben, und das sogar mit enormen finanziellen Mitteln. So wird mit Inkrafttreten des "Prohibiting Russian Uranium Imports Act' gleichzeitig auch ein üppiger Fördermittel-Fluss von sagenhaften 2,72 Mrd. USD freigesetzt, den das US-Energieministerium in die gezielte Förderung der heimischen Uran-Produktion- und -anreicherungumlenken soll.

Andere gute Fundamentaldaten, die den Uran-Preis weltweit befeuern, finden sich unter anderem in den 300 Mio. GBP, welche die britische Regierung zur Förderung der heimischen Herstellung von hoch-angereichertem niedrig-angereichertem Uran ("High-assay low-enriched uranium', "HALEU') und wo Anfang des nächsten Jahrzehnts die erste Produktionsanlage zur Versorgung von kleinen modularen Reaktoren ("Small modular reactors', "SMRs') ihre Arbeit aufnehmen soll.

Hinzu kommen weitere Wachstumstreiber wie beispielsweise die im Dezember 2023 im Rahmen der Klimakonferenz COP 28, von 22 Ländern (darunter die USA, Kanada, Großbritannien und Frankreich) beschlossene Verdreifachung der Atomenergie-Kapazitäten, was allein für die EU ein Ausbauziel von 150 Gigawatt bedeutet, dreimal so viel wie die aktuellen 50 Gigawatt.

Der Turbo für U3O8 wird gezündet!

Triuranoctoxid, besser bekannt unter der Formel U3O8, und noch genauer gesagt, der Preis für ein Pfund dieses wichtigsten Bestandteils von Uranerzen, kannte die letzten Monaten nur eine Bewegung - und die wies steil nach oben. Auch wenn seit dem Hoch im Januar dieses Jahres, wo ein Pfund U3O8 einen Preis von phänomenalen 106,- USD erreichte, eine Konsolidierung stattgefunden hat und der Preis nun bei noch immer herausragenden rund 86,- USD/Pfund liegt, scharrt der Uran-Bulle weiterhin kräftig mit den Hufen, weil das Terrain für einen weiteren kräftigen Ritt nach oben angesichts der weltweit üppig fließenden staatlichen Mittel zum Ausbau der Kernenergie kaum besser bereitet sein könnte.

Quelle: Tradingeconomics.com. Stand: 18.06.2024

Hinzu kommt eine in den kommenden Jahrzehnten dramatisch zunehmende Lücke zwischen Uran-Angebot und Uran-Nachfrage, die ihrerseits Kapital in den Markt pumpt, mit primärem Fokus auf Unternehmen, die bereits Uran produzieren.

Quelle: Visualcapitalist.com

Viel spannender jedoch ist der Blick in die vermeintlich zweite Reihe, also auf dynamische Durchstarter,die jetzt gerade Fahrt aufnehmen und sich mit einer baldigen Produktion in geopolitisch sicherem Umfeld wie den USA - wo massive Bewertungsprämien in den kommenden Jahren fast schon exponentielle Wertsteigerungen versprechen - prominent platzieren, zumindest für all jene Investoren, die die Gunst der Stunde erkennen und jetzt einsteigen. Denn diese Werte sind zumindest aktuell noch weitestgehend unbekannt und in jedem Fall unterbewertet, versprechen aber dank ihrer Power-Portfolios und des mächtigen Nachholpotenzials enorme Entwicklungen und phänomenales Aufwärtsdynamik zu einem günstigen Einstiegspreis.

Nicht zu vergessen ist zudem, dass sich auch diese Werte über die letzten Jahrzehnte hinweg, gerade in einem Uran-Bullenmarkt immer wieder vom Preis für physisches Uran abgekoppelt und eine sensationelle "Outperformance' hingelegt haben.

Quelle: https://www.sprott.com/insights/nuclear-revival-a-resurgence-for-uranium-miners/

Premier American Uranium: Pure Portfolio-Power

Seit seiner Gründung vor etwa einem Jahr hat sich Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) bereits einen beachtlichen Ruf und Respekt erarbeitet, und das vor allem aufgrund seiner genialen Konsolidierungsstrategie, die dazu beitragen wird, dass die Premier American Uranium-Kursrakete bald schon die nächste Stufe erreicht. Denn perfekter könnte man in den USA in Sachen Uran kaum positioniert sein.

So liegt PUR (Premier American Uranium) sein exquisites "Cyclone'-Projekt inmitten des hochgradigen "Great Divide Basin' in Wyoming, das bisher am wenigsten explorierte "Becken' im westlichen US-Bundesstaat, das ein geschätztes Vorkommen von über 270 Millionen Pfund Uran beherbergt. Hinzu kommt, dass die "Lost Creek Plant', mit einer historischen Produktion von etwa 3 Millionen Pfund Uran, in unmittelbarer Nachbarschaft zu "Cyclone' liegt. Entsprechend gewaltig ist die "Cyclone'-Mineralisierung, wie bereits mehrere Bohrlöcher bewiesen haben.

Quelle: Premium American Uranium

Ebenso satt ist die Ressource, die sich im Bereich zwischen 7,9 Millionen und fetten 12,6 Millionen Pfund U3O8 mit sagenhaften 0,06 % U3O8 bewegt. Aktuell treibt Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) die Überprüfung historischer Bohrdaten voran und arbeitet fokussiert auf Genehmigungen und Bohrungen im laufenden Jahr hin.

MEGA "Mesas' in Colorado!

Mit den beiden MEGA-"Mesas' in Colorado, also mit "Monogram' und "Atkinson' hat sich Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) zwei veritable Hochkaräter im gehaltvollen "Uravan Mineral Belt' in Colorado gesichert. Ganz nebenbei erwähnt, wurde hier in den 1910er und 1920er Jahren auch die Hälfte des weltweit produzierten Radiums hergestellt. Entsprechend hochproduktiv war auch die historische Mine "Monogram Mesa', aus der sagenhafte 4,993 Millionen Pfund Uran und über 20 Millionen Pfund Vanadium zutage gefördert wurden.

Quelle: Premium American Uranium

Mit dieser satten historischen Produktion im Rücken und mit einer 1A-Infrastruktur ausgestattet, können Premier American Uraniums (WKN: A3ET9P) nächste Schritte - also ein geplantes Explorationsprogramm mit weiterer Abgrenzung der hochgradigen Mineralisierung ebenso wie die weitere Konsolidierung durch mögliche Akquise vielversprechender angrenzender "Claims' - nur von Erfolg gekrönt sein.

Quelle: Premium American Uranium

"Atkinson Mesa' seinerseits blickt auf die größte Uran-Vanadium-Produktion im gesamten "Uravan'-Gürtel zurück und beherbergt mit der historischen "King Solomon'-Mine ein wahrhaftes Power-Produktions-Wunder, wo seinerzeit 5,16 Millionen Pfund Uran und sage und schreibe 26,54 Millionen Pfund Vanadiumhergestellt wurden.

Quelle: Premium American Uranium

Mit diesen grandiosen Eckdaten im Gepäck macht Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) sich nun an die nächsten dynamischen Schritte, allen voran die Durchführung eines Bohrprogramms, um die hochgradigen historischen Bohrergebnisse zu bestätigen und die Mineralisierung im zentralen und nördlichen Teil des Projekts zu definieren.

Quelle: Premium American Uranium

Dem vorgeschaltet ist die Beschaffung von historischen Bohr- und Minenproduktionsdaten.

Die "Frühlingszwiebel" entfaltet ihr einzigartiges Potenzial!

Durch die Zustimmung der American Future Fuel Aktionäre zur Fusion mit Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) ist ein neuer "Power-Player' (64,2 % PUR und 35,8 % American Future Fuel) am heiß umkämpften und lukrativen US-Uranmarkt entstanden, der über eine Marktkapitalisierung von fantastischen 137,3 Mio. CAD und über Cash von satten rund 16 Mio. CAD verfügt.

Ebenso beeindruckend sind die rund ca. 21.246 Hektar Projektfläche und die sensationellen etwa 19 Millionen Pfund U3O8 an historischer Ressource, als erstklassiges Ergebnis dieses "Power-Perfomance'-Zusammenschlusses. Zudem geht mit der Fusion auch das sensationell hochgradige Projekt "Cebolleta'("Frühlingszwiebel") im "Grants Mineral Belt' in New Mexiko in PURs Portfolio über. Wohlgemerkt ist dieses Gebiet der viertgrößte Uran-Bezirk weltweit und damit ein globaler U3O8-Hotspot.

"Cebolleta' muss man in Superlativen denken, allein schon aufgrund seiner historischen, "abgeleiteten'-Mineralressourcen von geschätzten 5,6 Mio. Tonnen Erz mit einem Durchschnittsgehalt von 0,171 % U3O8für etwa 18,9 Mio. Pfund U3O8.

Quelle: Premium American Uranium

Auch wurden in den nur einen Stein-Wurf entfernten historischen Minen "Paguate' und "Jackpile' schon sagenhafte 100 Millionen Pfund U3O8 produziert. Außerdem liegt "Cebolleta' strategisch günstig auf privatem Land, was die Aussichten auf schnellere Genehmigungs- und Lizenzierungsverfahren immens verbessert.

Während Bohrungen aus 2023 die Verlässlichkeit historischer Daten bestätigen, unterstreichen eine sehr gute Infrastruktur wie auch ehemalige Betreiber mit Rang und Namen (Sohio Western Mining, das von Rio Tinto gekauft wurde und United Nuclear Corporation, von General Electric übernommen), zusätzlich die Attraktivität dieses Ausnahme-"Assets'. Wie leuchtend seine Ausnahmeerscheinung ist, zeigt die über 300 Millionen Pfund schwere Uran-Ressource, die das Wirtsgestein im "Grants Mineral Belt' beherbergt, welches bei "Cebolleta' noch weitgehend unerforscht ist.

Quelle: Premium American Uranium

Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) macht sich nun daran, die historische Ressource effizient in eine aktuelle Ressource umzuwandeln, indem man sich die Stärken der bestehenden Datenbank und die reiche Uranproduktionsgeschichte dieser hochgradigen Region zunutze macht.

Fazit: Im dynamischen Dreiklang und mit unwiderstehlichem Wachstumsdrang geht es weiter in Richtung Erfolg!

Acquire - Explore - Develop: das sind die klaren Eckdaten, an denen der kraftstrotzende Senkrechtstarter Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) seine geniale Wachstumsstrategie ausrichtet, die konkret auf die Konsolidierung von Vermögenswerten zielt und darauf, seinen Aktionären über ausgeklügelte strategische Beteiligungen und die Entwicklung hochgradiger Projekte in den US-amerikanischen Uran-Hotspots, exklusive Beteiligungsmöglichkeiten am wachsenden Bedarf an heimischer Uranproduktion zu bieten.

Gestützt und gestärkt wird dieser grandiose Kurs durch ein erfahrenes Team mit erwiesener Kapitalmarkt-, Explorations- und Projektentwicklungsexpertise ebenso wie durch eine starke Aktionärsstruktur und nicht zuletzt auch durch ein prominentes Aktionärsregister, das PURs weitreichende Wachstumsaussichten zusätzlich unterstreicht.

So halten Sim Cove, Mike Alen und Tim Rotolo ebenso wie führende Marktplayer wie ISOEnergy und Mega Uranium gemeinsam einen bedeutenden Anteil an Premier American Uranium (WKN: A3ET9P). Ihr frühes Erkennen der Uran-Bull-These und ihre beträchtlichen Investitionen in PURs Wachstum zeigen deutlich, wie stark ihr Vertrauen in das immense Potenzial des Uranmarkt-Senkrechtstarters ist. Zudem versetzt es Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) in die Lage, die günstigen Uranmarkt-Dynamiken dafür zu nutzen, sein bestehendes "Power'-Portfolio entschlossen zu entwickeln, es durch weitere hochperformante Projekte zu vergrößern und sich damit prominent im prosperierenden US-Uransektor zu positionieren.

Bevor Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) jedoch die ganz große Uranmarkt-Bühne betritt, sollten Sie seine aktuelle Position in noch zweiter Reihe schnell nutzen und sich mit einem günstigen Einstiegspreis das volle Aufwärtspotenzial dieser Ausnahmeerscheinung auf dem Uranmarkt zu sichern. Nur so können Sie nämlich im vollen Umfang von seiner Wertsteigerung profitieren. Und mit Blick auf die kaum besser denkbaren Fundamentaldaten könnte diese Wertsteigerung sehr wahrscheinlich die Form einer bald startenden Kursrakete annehmen. Am besten also gleich das Ticket lösen, bevor Premier American Uranium (WKN: A3ET9P) abhebt und Sie das lukrative "Lift-Off' verpassen.

Quellen: Premier American Uranium, sprott.com, tradingeconomics.com, visualcapitalist.com, eigener Research, Bildquellen: Premier American Uranium, tradingeconomics.com, sprott.com, visualcapitalist.com; Intro Bild: stock.adobe.de.

