7 geniale Tipps aus der zweiten Reihe: Es ist klar, dass Anlageprofis wie Jens Ehrhardt oder Hendrik Leber in den bekannten Top-Aktien investiert sind. Doch wir verraten, was sie sonst noch interessant finden - und was teilweise bis zu 50 Prozent Kurschance bietet. Beim jährlichen Runden Tisch von BÖRSE ONLINE mit den führenden Vermögensverwaltern Deutschlands, der jüngst in St. Gallen stattfand, stellten vier Profis die Top-Positionen aus ihren ...

Den vollständigen Artikel lesen ...