DAX und Co könnten es in der letzten Juni-Woche schwerhaben, ihre negative Monatsbilanz noch einmal aufzuhübschen. In die Quere kommen könnte dem deutschen Aktienmarkt vor allem die Angst der Anleger vor den Folgen eines politischen Rechtsrucks in Frankreich. Die Nervosität an den Börsen ist gewachsen. Vor dem Wochenende musste der DAX einen Abschlag von einem halben Prozent auf 18.163 Punkte hinnehmen. ...

