DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: KI als Wachstumsmotor: CrowdStrike, Adcore, Quest Diagnostics

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/23.06.2024/10:00) - Der Markt für Künstliche Intelligenz (KI) befindet sich auf einem rasanten Wachstumspfad. Die Marktforschungsgesellschaft Precedence Research geht davon aus, dass das Marktvolumen im Zeitraum von 2023 bis 2032 mit einer durchschnittlichen jährlichen Wachstumsrate von 19 Prozent auf 2,58 Billionen US-Dollar zulegen wird. Im Fokus der Investoren stehen dabei vor allem Unternehmen, die KI-Infrastruktur wie Hardware, Halbleiter, Software- und Service-Applikationen anbieten. Als interessant könnten sich aber auch Unternehmen erweisen, die KI-Lösungen einsetzen beziehungsweise KI-Funktionalitäten in bestehende und neue Angebote implementieren und sich damit neues Wachstumspotenzial eröffnen.

CrowdStrike Holdings übertrifft Erwartungen

CrowdStrike Holdings ist ein führendes Unternehmen im Bereich Cybersicherheit, dessen Kernkompetenz in der Bereitstellung von Cloud-basierten Sicherheitslösungen liegt. Die Flaggschiff-Plattform "Falcon" nutzt Künstliche Intelligenz und maschinelles Lernen, um verdächtiges Verhalten auf Endgeräten zu erkennen und Bedrohungen in Echtzeit zu stoppen. Im zurückliegenden Quartal (Januar bis März 2024) hat das US-Unternehmen die Erwartungen des Marktes deutlich übertroffen. Der Umsatz stieg um 33 Prozent auf rund 845 Millionen US-Dollar (USD). Das Ergebnis je Aktie verdoppelte sich von 0,47 auf 0,95 USD. Die Analysten der DZ Bank sehen in der Aktie einen "Kauf". Die Experten verweisen in einer Studie vom 22. April 2024 auf die "hervorragende" Positionierung von CrowdStrike in einem "sehr attraktiven Wachstumsmarkt".

Adcore ist optimistisch für 2024

Laut einer Studie der SRH Berlin University of Applied Sciences gehen fast 95 Prozent der befragten Marketingmanager davon aus, dass sich die Bedeutung von KI für Marketing- und Werbeaufgaben in ihrem Unternehmen erhöhen wird. Ein Dienstleister in diesem Bereich ist Adcore (ISIN: CA00654B1040). Das Unternehmen bietet Werbetreibenden KI-gestützte Apps und Services zur Automatisierung, Optimierung und Kontrolle ihrer digitalen Marketing- und Werbeaktivitäten an. Dadurch ist es zum Beispiel möglich, Produktbeschreibungen und Werbeanzeigen auf den Online-Plattformen der Adcore-Partner Google, Microsoft, Facebook, Amazon oder TikTok nicht nur innerhalb kürzester Zeit zu generieren, sondern auch perfekt auf die Bedürfnisse der Nutzer auszurichten. Im ersten Quartal 2024 hat sich die positive Geschäftsentwicklung von Adcore fortgesetzt. Der Bruttogewinn legte um 13 Prozent auf den Rekordwert von 3,1 Millionen Kanadische Dollar (CAD) zu. Auch die Bruttomarge verbesserte sich deutlich von 40 auf 45 Prozent. "Wir freuen uns, über eine starke Leistung im ersten Quartal 2024 berichten zu können, in dem unser Fokus auf operative Effizienz und strategisches Wachstum eindeutig Früchte getragen hat", zieht CEO Omri Brill eine positive Quartalsbilanz. Für den weiteren Geschäftsverlauf ist Brill optimistisch: "Wir betrachten das erste Quartal als Frühindikator für den Rest des Jahres und erwarten eine anhaltend starke globale Expansion sowie weitere Verbesserungen der operativen Effizienz."

Quest Diagnostics berichtet über Umsatzplus

Ein Unternehmen, das zu den KI-Profiteuren im Gesundheitssektor gehören könnte, ist Quest Diagnostics (ISIN: US74834L100). Die US-Firma verfügt eigenen Angaben zufolge über die weltweit größte Datenbank medizinischer Laborergebnisse. Durch den Einsatz von KI lassen sich Krankheitsbilder besser und schneller erkennen und optimale Behandlungsmethoden ableiten. Ein Beispiel dafür ist eine von uMETHOD entwickelte KI-Plattform, die von Quest Diagnostics dazu eingesetzt wird, um personalisierte Pflegepläne für Demenz-Patienten zu erstellen. "Im ersten Quartal 2024 haben wir ein Umsatzwachstum von fast 6 Prozent im Basisgeschäft erzielt und damit die starke Dynamik der letzten Quartale fortgesetzt. Zum ersten Mal seit dem Höhepunkt der Pandemie vor fast drei Jahren konnten wir auch die Gesamteinnahmen steigern", sagte CEO und Chairman Jim Davis. Laut dem Analystentool der Technologiebörse Nasdaq wird die Aktie im Analystenkonsens als "Kauf" eingestuft. Das durchschnittliche Kursziel liegt aktuell bei rund 146,10 US-Dollar.

