STUTTGART (dpa-AFX) - "Stuttgarter Nachrichten" zu Ampel/Haushaltsberatungen:

"Noch sieht Christian Lindner die Haushaltsberatungen nicht in der Landezone. Noch fehlt aus dem Kanzler-Tower die Landeerlaubnis. Und so kreist der Finanzminister in der Warteschleife - ein gewagtes Flugmanöver, das Lindner und seine kurssuchende Crew schaffen muss, während langsam das Kerosin ausgeht. Er muss entschlossen dort sparen, wo es ohne ideologische Vorlieben sinnvoll und möglich ist. Kraftvoll da investieren, wo Wettbewerb, Wirtschaftskraft, Wohlstand und Verteidigung gesichert und zukunftstauglich gemacht werden müssen. Aber wie das beim Fliegen so ist: Runter kommen sie alle."