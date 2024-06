Die Regen- und Hagelstürme haben in mindestens 33 Provinzen Schäden hinterlassen, insbesondere in Albacete und der Region Murcia, berichtet FyH.es. Bildquelle: Pixabay Die aufeinanderfolgenden Sturmfronten, die seit dem 8. Juni verzeichnet wurden, haben Schäden auf 65.000 Hektar versicherten landwirtschaftlichen Flächen verursacht, so teilt Agroseguro mit, deren erste...

