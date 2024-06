Der Dachverband Bio Suisse hat die aktuellen Zahlen präsentiert: So erreichte der Absatz von Bioprodukten 2023 einen neuen Rekord von 4,075 Milliarden Franken. Dennoch gibt es kritische Stimmen und Herausforderungen, insbesondere in Bezug auf die Produzentenpreise und die nachhaltige Entwicklung der Biobranche in der Schweiz, berichtet der Landwirtschaftliche Informationsdienst (LID). Foto...

Den vollständigen Artikel lesen ...