DJ TAGESVORSCHAU/Montag, 24. Juni

=== *** 07:00 NL/Prosus NV, Jahresergebnis *** 10:00 DE/Ifo-Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: 89,6 zuvor: 89,3 Lagebeurteilung PROGNOSE: 88,5 zuvor: 88,3 Geschäftserwartungen PROGNOSE: 90,7 zuvor: 90,4 11:30 DE/Regierungs-Pk, Berlin 11:45 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Pressegespräch zum Tag der Industrie, Berlin *** 12:10 IT/EZB-Ratsmitglied Nagel, Teilnahme an Panel zu "The digital euro - trustworthy and unifying" 13:00 DE/Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI), Tag der Industrie, Berlin *** 15:00 BE/Geschäftsklimaindex Juni PROGNOSE: -11,6 zuvor: -11,0 *** 15:00 HU/EZB-Bankenaufsichtschefin Buch, Teilnahme an Panel zu 10 Jahre SSM *** 16:00 US/IWF-Chefin Georgieva, Pressekonferenz zum Abschluss von Artikel-IV-Konsultationen mit den USA *** 17:30 DE/EZB-Direktorin Schnabel, Teilnahme an Panel zu "Investing in Sovereignty - How to Create a New Single Market for a New World Order?" *** 20:00 US/San-Francisco-Fed-Präsidentin Daly, Rede in der San Francisco Fed - DE/Wirksamwerden beschlossener Indexzusammensetzungen zum Handelsstart an den Börsen - CN/Bundesverkehrsminister Wissing, Reise nach China - DE/Fußball-EM: 21:00 Gruppe B: Albanien - Spanien, Düsseldorf 21:00 Gruppe B: Kroatien - Italien, Leipzig === ·Folgende Indexänderungen werden zum Handelsbeginn am 24. Juni wirksam: ·+ MDAX · NEUAUFNAHME · - Rational · - Traton · - Tui · HERAUSNAHME · - Morphosys · - Sixt StA · - SMA Solar ·+ SDAX · NEUAUFNAHME · - Douglas · - Sixt StA · - SMA Solar · HERAUSNAHME · - Pfeiffer Vacuum · - Traton · - Wüstenrot & Württembergische ·+ TECDAX · NEUAUFNAHME · - Elmos Semiconductor · HERAUSNAHME · - Morphosys ·+ FTSE-100 · NEUAUFNAHME · - Darktrace · - Londonmetric · - Vistry · HERAUSNAHME · - Ocado · - RS Group · - St. Jame's Place ·+ STOXX-600 · NEUAUFNAHME · - Alk-Abello · - FLSmidth · - Fugro · - Galderma Group · - Kemira · - Munters Group · - Mycronic · - Neoen · - Tui · - Var Energi · HERAUSNAHME · - CRH · - Evotec · - Fabege · - Hellofresh · - Kojamo · - New WH Smith · - Remy Cointreau · - SSP Group · - Teamviewer · - Topdanmark ·+ S&P-500 · NEUAUFNAHME · - Crowdstrike · - Godaddy · - KKR · HERAUSNAHME · - Comerica · - Illumina · - Robert Half ·===

June 24, 2024 00:00 ET (04:00 GMT)

