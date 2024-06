Tokyo (ots/PRNewswire) -SwitchBot, eine führende Marke im Bereich der intelligenten Nachrüstung und Automatisierung von Häusern, gibt stolz die Einführung des SwitchBot Wassermelders bekannt, der einen umfassenden Schutz vor Wasserschäden in den eigenen vier Wänden bietet und damit Hausbesitzern mehr Sicherheit gibt. Der SwitchBot Wassermelder ist eine unverzichtbare Ergänzung für jedes Haus und bietet fortschrittliche Funktionen und zuverlässige Leistung zum Schutz von Häusern auf der ganzen Welt.Fortschrittliche Lecksuche an jedem OrtDer SwitchBot Wassermelder ermöglicht die Fernüberwachung von Wasserlecks von jedem beliebigen Ort aus mit Bluetooth- und WLAN-Konnektivität und bietet Zugang zu Echtzeitwarnungen und detaillierten Aufzeichnungen über Wasserlecks, was bei der Vermeidung von Überschwemmungen sehr hilfreich sein kann. Nutzer können sich von zu Hause aus oder unterwegs über die SwitchBot-App über Leckagen informieren. Die Unterstützung von Matter für den SwitchBot Wassermelder wird noch in diesem Jahr aktiviert.Umfassende Monitoring-FunktionenDer SwitchBot Wassermelder ist mit einer 3-in-1-Funktion für die Erkennung von Tropfwasser, Eindringen von Wasser und Wasserstandserkennung ausgestattet und verfügt über vier Sensoren an der Ober- und Unterseite. Diese Sensoren können Wasserstände bis zu 0,5 mm erkennen und warnen frühzeitig vor verschiedenen Wasserproblemen wie tropfenden Rohren und überfluteten Böden. In Verbindung mit einem 1-Meter-Sensorkabel ermöglicht der SwitchBot Wassermelder die Erkennung von schwer zugänglichen Bereichen, z. B. unter Kühlschränken und hinter Waschmaschinen.Mehrere Alarmmethoden für Rundum-WahrnehmungDer Wassermelder verfügt über vier Alarmmethoden, um sicherzustellen, dass Nutzer sofort alarmiert werden:- Alarmsignale: Gibt einen Alarmton von 100 dB aus, um Nutzer zu Hause zu alarmieren. Kann bei Bedarf stumm geschaltet werden.- App-Benachrichtigungen: Sendet Push-Benachrichtigungen an die SwitchBot-App.- E-Mail-Benachrichtigungen: Sendet E-Mail-Benachrichtigungen an bis zu 10 Adressen.- Sprachalarmierung: Verknüpfung mit Alexa, Google Assistant, Siri, IFTTT und SmartThings für Sprachbenachrichtigungen.Robuste und langlebige KonstruktionDer SwitchBot Wassermelder ist nach IP67 wasserdicht und eignet sich daher auch für Umgebungen mit hoher Luftfeuchtigkeit. Selbst wenn er vollständig untergetaucht ist, bleibt er funktionsfähig und kann nach dem Trocknen wieder verwendet werden. Es wird mit zwei AAA-Batterien betrieben und kann bis zu 24 Monate lang verwendet werden. Die SwitchBot-App überwacht auch den Batteriestand und sendet Warnungen, wenn die Batterie schwach ist.Vielseitige Anwendungen für den Schutz des HausesDer SwitchBot Wassermelder ist ideal für die Überwachung verschiedener Bereiche, die für Lecks anfällig sind:- Kellergeschosse: Warmwasserbereiter, Sanitäranlagen, HLK-Systeme und Garagen.- Küchen: Geschirrspüler, Kühlschränke, Spülbecken und Ablageschränke.- Wäschezimmer: Waschmaschinen und umliegende Bereiche.- Bäder: Toiletten, Waschbecken, Duschen und Unterbaubecken.- Wohn- und Schlafzimmer: Fenster, Balkone und Heizungen.- Andere Bereiche: Dachböden, Decken, Bootshütten, Wohnmobile, Lagerhallen, Computerräume und Weinkeller.Preise und VerfügbarkeitDer SwitchBot Wassermelder ist zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 17,99 $ / 17,99 £ / 21,99 € erhältlich. Eine erweiterte Version mit einem Sensorkabel ist ebenfalls für 19,99 $ / 19,99 £ / 23,99 € erhältlich. Beide Modelle können über die offizielle Website von SwitchBot (https://www.switch-bot.com/) und die SwitchBot-Amazon-Stores US (https://www.amazon.com/dp/B0CRRMD559)/CA (https://www.amazon.ca/dp/B0CRRMD559)/UK (https://www.amazon.co.uk/dp/B0CRRMD559)/DE (https://www.amazon.de/dp/B0CRRMD559)/NL (https://www.amazon.nl/dp/B0CRRMD559)/FR (https://www.amazon.fr/dp/B0CRRMD559)/IT (https://www.amazon.it/dp/B0CRRMD559)/ES (https://www.amazon.es/dp/B0CRRMD559) erworben werden.Für weitere Informationen besuchen Sie bitte dieoffizielle Website von SwitchBot (https://www.switch-bot.com/) oder folgen Sie uns aufTwitter (https://twitter.com/SwitchBot),Instagram (https://www.instagram.com/theswitchbot/) undFacebook (https://www.facebook.com/SwitchBotRobot/).Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2433133/SwitchBot_Water_Leak_Detector_02.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/de/pressemitteilungen/switchbot-stellt-neuen-wassermelder-mit-erweiterten-funktionen-vor-302179969.htmlPressekontakt:Anna Huang,Marketingmanagerin,E-Mail: pr@switch-bot.comOriginal-Content von: SwitchBot, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/163263/5807675