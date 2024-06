Qingdao, China (ots/PRNewswire) -Hisense, eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik, startete diese Woche in Frankfurt die "BEYOND GLORY"-Tour, um Fußballfans zu begeistern. Zusätzlichen Schwung erhielt die Tour durch einen Überraschungsauftritt des legendären Torhüters und globalen Markenbotschafters von Hisense, Iker Casillas.Casillas, der für seine glanzvolle Karriere bekannt ist, unterhielt sich mit den Fans und erzählte persönliche Anekdoten aus seiner Laufbahn. Seine Anwesenheit elektrisierte die Atmosphäre und unterstrich das Engagement von Hisense, eine tiefe Verbindung zwischen den Fans und ihren Fußballhelden zu schaffen, unvergessliche Erlebnisse für die Teilnehmer zu kreieren. Das Engagement von Hisense für herausragende Leistungen und die Einbindung der Verbraucher wurde dadurch unterstrichen.Als offizieller Partner der UEFA EURO 2024 präsentierte Hisense auch seinen innovativen ULED U7N, den offiziellen Fernseher des Turniers, der ein unvergleichliches Fußballerlebnis auf einem 100-Zoll-TV bietet. Die Veranstaltung bot den Fans die Gelegenheit, in das Spiel einzutauchen und zeigte gleichzeitig die hochmoderne Technologie von Hisense und das Bestreben des Unternehmens, das tägliche Leben durch bahnbrechende Haushaltsgerätelösungen zu verbessern.Hisense hat vor kurzem seine Kampagne "BEYOND GLORY" mit den globalen Markenbotschaftern Iker Casillas und Manuel Neuer gestartet, um sein Engagement für Innovation und Exzellenz zu unterstreichen. Der neue Slogan "Never Settle for No. 2 Global" wurde erstmals bei der UEFA EURO 2024 vorgestellt und spiegelt die ehrgeizigen Ziele von Hisense wider. Die Daten von Omdia zeigen, dass die TV-Lieferungen von Hisense von 2022 bis zum 1. Quartal 2024 mit einem Volumenanteil von 13,6 % und einem Umsatzanteil von 12,1 % die Nummer 2 auf dem Weltmarkt sind. Mit einem Volumenanteil von 53,4 % im ersten Quartal 2024 war die Marke auch weltweit die Nummer 1 bei Laser-TV.Hisense gibt außerdem sein Debüt als offizieller VAR-Bildschirmlieferant für die UEFA EURO 2024, was einen historischen Meilenstein für die chinesische Display-Technologie darstellt und die 50-jährige Expertise und das Engagement von Hisense für Innovationen unter Beweis stellt. Diese Zusammenarbeit unterstreicht das unermüdliche Engagement von Hisense für Innovation und Exzellenz, das Millionen von Fußballfans anspricht und eine tiefere Verbindung zu Verbrauchern auf der ganzen Welt herstellt.Informationen zu HisenseHisense ist eine weltweit führende Marke für Haushaltsgeräte und Unterhaltungselektronik sowie offizieller Partner der UEFA EURO 2024. Laut Omdia rangiert Hisense auf Platz 2 der verkauften TV-Geräte weltweit und auf Platz 1 beim Absatz von 100-Zoll-TV-Geräten, sowohl 2023 als auch im 1. Quartal 2024. Das schnell expandierte Unternehmen ist in über 160 Ländern tätig und hat sich auf Multimedia-Produkte, Haushaltsgeräte und intelligente IT-Informationen spezialisiert.Foto - https://mma.prnewswire.com/media/2445061/1.jpgFoto - https://mma.prnewswire.com/media/2445062/2.jpgView original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/die-legende-iker-casillas-im-mittelpunkt-der-beyond-glory-tour-von-hisense-302179997.htmlPressekontakt:Patrick Chen,patrick.chen@bluecurrentgroup.comOriginal-Content von: Hisense Group, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/77572/5807686