ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Carl Zeiss Meditec von "Buy" auf "Neutral" abgestuft und das Kursziel von 125 auf 71 Euro gesenkt. Der Auftragseingang des Medizintechnik-Unternehmens bleibe schwach, wie die jüngste Gewinnwarnung gezeigt habe, schrieb Analyst Graham Doyle in seiner am Montag vorliegenden Nachbetrachtung. Zudem sei nur schwer absehbar, wann Besserung eintrete und eine Rückkehr zum "normalen" hoch-einstelligen Umsatzwachstum möglich werde. Chancen und Risiken hielten sich aktuell die Waage, so Doyle./ag/edh



Veröffentlichung der Original-Studie: 21.06.2024 / 15:28 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE0005313704

