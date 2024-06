Emittent / Herausgeber: Goldinvest Consulting GmbH / Schlagwort(e): Bohrergebnis/Sonstiges

Dieser Rohstoff-Junior könnte dreifach vom neuen Superzyklus profitieren!



24.06.2024

Dieser Junior könnte dreifach vom Rohstoff-Superzyklus profitieren!



Erst vor Kurzem erklärte der global tätige Vermögensverwalter Sprott, dass sich ein neuer "Super-Zyklus" im Kupfermarkt auszubilden beginne. Dieser basiere auf mehreren geopolitischen und Markttrends, die zum einem "stark bullishen" Ausblick für den Kupferpreis führen würden. Was sich auch mit unserer Beobachtung deckt. Weshalb wir uns heute für unsere Leser einmal mehr mit einer äußerst vielversprechenden Kupfergesellschaft beschäftigen. Prismo Metals (WKN A2QEGD / CSE PRIZ) nämlich scheint hervorragend aufgestellt, um gleich dreifach vom sich anbahnenden Rohstoff-Superzyklus zu profitieren. Wenn sich in Kürze auf dem Goldprojekt des Unternehmens die Bohrer drehen und die Bohrgenehmigung für die Kupferliegenschaft wie erwartet in naher Zukunft eintrifft, dann könnte dies ein wahrhaft heißer Sommer für Prismo werden! Hier mehr erfahren: Dieser Junior könnte dreifach vom Rohstoff-Superzyklus profitieren! Jetzt die wichtigsten Rohstoff-News direkt ins Postfach! Risikohinweis: Die GOLDINVEST Consulting GmbH bietet Redakteuren, Agenturen und Unternehmen die Möglichkeit, Kommentare, Analysen und Nachrichten auf http://www.goldinvest.de zu veröffentlichen. Diese Inhalte dienen ausschließlich der Information der Leser und stellen keine wie immer geartete Handlungsaufforderung dar, weder explizit noch implizit sind sie als Zusicherung etwaiger Kursentwicklungen zu verstehen. Des Weiteren ersetzten sie in keinster Weise eine individuelle fachkundige Anlageberatung und stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Es handelt sich hier ausdrücklich nicht um eine Finanzanalyse, sondern um werbliche / journalistische Texte. Leser, die aufgrund der hier angebotenen Informationen Anlageentscheidungen treffen bzw. Transaktionen durchführen, handeln vollständig auf eigene Gefahr. Es kommt keine vertragliche Beziehung zwischen der der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihren Lesern oder den Nutzern ihrer Angebote zustande, da unsere Informationen sich nur auf das Unternehmen beziehen, nicht aber auf die Anlageentscheidung des Lesers. Der Erwerb von Wertpapieren birgt hohe Risiken, die bis zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die von der GOLDINVEST Consulting GmbH und ihre Autoren veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältiger Recherche, dennoch wird jedwede Haftung für Vermögensschäden oder die inhaltliche Garantie für Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der hier angebotenen Artikel ausdrücklich ausgeschlossen. Bitte beachten Sie auch unsere Nutzungshinweise. Gemäß §34b WpHG und § 48f Abs. 5 BörseG (Österreich) möchten wir darauf hinweisen, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH und/oder Partner, Auftraggeber oder Mitarbeiter der GOLDINVEST Consulting GmbH Aktien der Prismo Metals hält und somit ein Interessenskonflikt besteht. Die GOLDINVEST Consulting GmbH behält sich zudem vor, jederzeit Aktien des Unternehmens zu kaufen oder verkaufen. Darüber hinaus besteht zwischen Prismo Metals und der GOLDINVEST Consulting GmbH ein Vertragsverhältnis, das beinhaltet, dass die GOLDINVEST Consulting GmbH über Prismo Metals berichtet. Dies ist ein weiterer, eindeutiger Interessenkonflikt.



