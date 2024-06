NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für LVMH von 905 auf 900 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Outperform" belassen. Im ersten Halbjahr dürfte sich der Margendruck in den Sparten Getränke sowie Mode & Leder negativ bemerkbar gemacht haben, schrieb Analyst Piral Dadhania in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er reduzierte deshalb seine Ergebnisprognose (Ebit) für 2024 um 2 Prozent, zeigte sich aber für die zweite Jahreshälfte vorsichtig optimistisch./edh/mis



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.06.2024 / 20:18 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.06.2024 / 00:45 / EDT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000121014

KI-Champions: 3 Top-Werte, die Ihr Portfolio revolutionieren Fordern Sie jetzt den brandneuen kostenfreien Sonderreport an und erfahren Sie, wie Sie von den enormen Wachstumschancen im Bereich Künstliche Intelligenz profitieren können - 100 % kostenlos. Hier klicken