Hohenems/Vorarlberg/Österreich (ots) -Podiumsdiskussion mit Wehrschütz (ORF) und Gujer (NZZ)Die dritte Auflage des "Internationalen Journalisten-Kongress in Vorarlberg" ist hochkarätig besetzt. Nach dem Chefredaktor der Neuen Zürcher Zeitung, Eric Gujer, hat nun auch der vielfach ausgezeichnete ORF-Kriegsberichterstatter Christian Wehrschütz fix für die Podiumsdiskussion am Freitag, den 18. Oktober, zugesagt. Vier prominente Persönlichkeiten werden in der Otten Gravour in Hohenems über ein aktuelles Thema diskutieren.Der alljährliche "Internationale Journalisten-Kongress in Vorarlberg" ist Treffpunkt für Medienschaffende und alle an Medien Interessierten. Der Haupt-Kongresstag ist Freitag, der 18. Oktober - mit Impulsreferaten, Zeit für Vernetzung und der Podiumsdiskussion um 19 Uhr. Die Teilnahme am Kongress (inklusive Verpflegung) ist kostenlos. Am Samstag, 19. Oktober, haben Journalisten mit wenig Erfahrung und Studenten zudem die Möglichkeit, im Rahmen von Workshops praktische Erfahrungen zu sammeln.Weitere Informationen bzw. Anmeldung auf der Website der libertatem Stiftung (Veranstalter): https://libertatem.li