Schwächelnde Halbleiterwerte und dennoch robuste US-Indizes. Könnte die Korrektur an der Wallstreet noch weitergehen? Der DAX kämpft derweil nach wie vor mit der Ebene bei 18.250 Punkten und hat seinen Aufwärtstrend bereits verlassen. Wie sich der DAX und die US-Märkte in dieser Woche entwickeln könnten, erfahren Sie in dieser Videoanalyse.

Den vollständigen Artikel lesen ...