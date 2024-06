Unsere Kolumnistin Katja Diehl ist überrascht, wie rückständig die Berliner Verkehrspolitik ist. Zum Glück sind andere Städte da fortschrittlicher. Berlin, die deutsche Hauptstadt, die sich gerne als Weltmetropole präsentiert, zeigt sich derzeit in einem unwürdigen Zustand. Viele Politiker:innen, die an dieser Entwicklung beteiligt sind, werden sicherlich nicht aus Städten wie New York, Boston, ÂBarcelona oder Riga zurückkehren und begeistert darüber ...

