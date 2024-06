Original-Research: Verve Group SE - from First Berlin Equity Research GmbH

Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Verve Group SE

Company Name: Verve Group SE

ISIN: SE0018538068



Reason for the research: M&A Update

Recommendation: Kaufen

from: 24.06.2024

Target price: EUR4,90

Target price on sight of: 12 Monate

Last rating change: -

Analyst: Ellis Acklin



First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Verve Group SE (ISIN: SE0018538068) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine BUY-Empfehlung und erhöht das Kursziel von EUR 4,10 auf EUR 4,90.

Zusammenfassung:

Die kürzlich umbenannte Verve Group SE hat mit der strategischen Übernahme der Jun Group, einem in den USA ansässigen Unternehmen für digitale Medien, ihre M&A-Kompetenz erneut unter Beweis gestellt. Verve hat die Märkte geduldig beobachtet, um eine Gelegenheit zu finden, seine stark auf die Supply-Side (SSP) ausgerichtete Werbesoftware-Plattform zu stärken. Wir sind der Meinung, dass Verve den richtigen Deal zu einem höchst attraktiven Preis gefunden hat, der das Geschäft auf der Demand-Side (DSP) beleben, die Finanzen ankurbeln, die Bilanz stärken und einen direkten Zugang zu begehrten Fortune-500-Marken bieten wird, während gleichzeitig die KI-Toolbox und der Datenschatz erweitert werden. Wir haben unsere Prognosen neu kalibriert, um den Wertzuwachs zu berücksichtigen, der die Verwässerung durch die damit verbundene Kapitalerhöhung mehr als ausgleicht. Unser Kursziel steigt auf EUR4,90 (zuvor: EUR4,10). Wir stufen Verve weiterhin mit Kaufen ein.



First Berlin Equity Research has published a research update on Verve Group SE (ISIN: SE0018538068). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY rating and increased the price target from EUR 4.10 to EUR 4.90.



Abstract:

The recently rebranded Verve Group SE dusted off its M&A tool belt with the strategic acquisition of Jun Group, a US based digital media company. Verve has been patiently monitoring the markets for an opportunity to boost its ad software platform that was heavily weighted to the supply-side. We think Verve found the right deal at an excellent price that will invigorate its demand-side business, boost financials, strengthen the balance sheet, and provide direct access to coveted Fortune 500 brands, while also expanding its AI toolbox and data trove. We have recalibrated our forecasts to account for the accretive deal that more than offsets the dilution from the associated cap hike. Our TP moves to EUR4.9 (old: EUR4.1). We remain Buy-rated on Verve.



Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses siehe die vollständige Analyse.



You can download the research here:

http://www.more-ir.de/d/30083.pdf



Contact for questions

First Berlin Equity Research GmbH

Herr Gaurav Tiwari

Tel.: +49 (0)30 809 39 686

web: www.firstberlin.com

E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com



