Zürich - An der Schweizer Börse geben die Kurse am Montag mehrheitlich nach. Kursgewinne bei den drei Schwergewichten halten den SMI trotzdem knapp im Plus. Nach dem grossen Verfalltag der Juni-Optionen und -Futures an den internationalen Terminbörsen am Freitag dürften zunächst Abwicklungsgeschäfte für Bewegung sorgen, heisst es in einem aktuellen Kommentar. Nach wie vor gebe es zudem eine Reihe von Belastungsfaktoren. Für Verunsicherung sorge etwa ...

