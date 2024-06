Hedin Electric Mobility hat im ersten Halbjahr 2024 neun weitere BYD-Standorten in Betrieb genommen, darunter Autohäuser und zentrale Showrooms. Damit kommt BYD in Deutschland auf derzeit 27 Verkaufsstandorte - weitere Eröffnungen im Jahresverlauf sollen folgen. Die neuen Standorte, die Hedin in diesem Jahr für BYD in Deutschland eröffnet hat, liegen etwa in Berlin, München, Dortmund und Göttingen. In Hamburg und Frankfurt wurden sogar sogenannte ...

Den vollständigen Artikel lesen ...